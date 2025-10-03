Csütörtökön több esethez is vonulniuk kellett a tűzoltóknak

Csütörtökön Veszprém vármegye több pontján tűzoltói beavatkozásokra került sor, amelyek során elsősorban a műszaki mentés feladatai domináltak, a gyors és biztonságos beavatkozás biztosította a közlekedést és a forgalom zavartalanságát – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A műszaki mentés a forgalom biztonságának helyreállítását és a további balesetek megelőzését szolgálja.

Műszaki mentés több helyszínen, több sérülttel

Balatonfűzfőn, a Vízmű utcában gázolaj folyt az úttestre. A város hivatásos tűzoltói felitatóanyaggal gyorsan felszámolták a szennyeződést, így biztosítva a biztonságos közlekedést.

A Budapest úton történt két személygépkocsi ütközésnél, amelyről már korábbi cikkünkben részletes beszámolót közöltünk, a veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat és felitatták az úttestre folyt folyadékokat. Az egyik járműben ülő két ember megsérült, a mentők kórházba szállították őket.