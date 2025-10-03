október 3., péntek

Helga névnap

Baleseti összefoglaló

38 perce

Csütörtökön több esethez is vonulniuk kellett a tűzoltóknak

Több településen is szükség volt a tűzoltók munkájára. A beavatkozások között szerepelt műszaki mentés közúti baleseteknél, valamint egy vadgázolás is.

Balogh Rebeka

Csütörtökön Veszprém vármegye több pontján tűzoltói beavatkozásokra került sor, amelyek során elsősorban a műszaki mentés feladatai domináltak, a gyors és biztonságos beavatkozás biztosította a közlekedést és a forgalom zavartalanságát – írja a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A műszaki mentés a forgalom biztonságának helyreállítását és a további balesetek megelőzését szolgálja. Forrás: pexels
A műszaki mentés a forgalom biztonságának helyreállítását és a további balesetek megelőzését szolgálja.
Forrás: pexels

Műszaki mentés több helyszínen, több sérülttel

Balatonfűzfőn, a Vízmű utcában gázolaj folyt az úttestre. A város hivatásos tűzoltói felitatóanyaggal gyorsan felszámolták a szennyeződést, így biztosítva a biztonságos közlekedést.

A Budapest úton történt két személygépkocsi ütközésnél, amelyről már korábbi cikkünkben részletes beszámolót közöltünk, a veszprémi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat és felitatták az úttestre folyt folyadékokat. Az egyik járműben ülő két ember megsérült, a mentők kórházba szállították őket.

Gyarmat külterületén, a 83-as főúton szalagkorlátnak ütközött egy személygépkocsi. A pápai hivatásos tűzoltók mellett a téti önkéntesek áramtalanítást végeztek és letakarították az úttestet, a sofőrt kivizsgálásra kórházba szállították. Az esetről korábbi cikkünkben már részletesen beszámoltunk, részletesebb információkkal.

Felsőörs külterületén, a 7219-es úton egy autó vadat gázolt. Az esettel kapcsolatban is készítettünk korábbi részletes beszámolóban említettük a veszprémi hivatásos tűzoltók műszaki mentés céljából vonultak a helyszínre. Személyi sérülés nem történt, a jármű működőképes maradt.

A Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a gyors és szakszerű beavatkozásoknak köszönhetően sikerült minimalizálni a forgalmi akadályokat és csökkenteni a további balesetek kockázatát.

