október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megfázás

1 órája

5 tipp ahhoz, hogyan győzd le a náthát gyógyszerek nélkül

Címkék#mindennap#gyömbér fahéj#méz citrom#praktika

A nátha sokakat megvisel a hűvösebb hónapokban, és a mindennapokat is megnehezítheti. Szerencsére vannak egyszerű házi praktikák, amikkel enyhítheted a nátha tüneteit.

Seres Elizabeth

A nátha, vagyis az akut légúti fertőzés mindenki számára jól ismert betegség. Bár a nátha tünetei – orrfolyás, torokfájás, tüsszentés, fejfájás – kellemetlenek, a legtöbb esetben gyógyszer nélkül is enyhíthetők. A kulcs a szervezet természetes védekező mechanizmusainak támogatása és a tünetek okának megszüntetése.

Bár a nátha gyakran megnehezíti a mindennapokat, egyszerű házi praktikákkal gyorsan enyhíthető Fotó: pexels.com
Bár a nátha gyakran megnehezíti a mindennapokat, egyszerű házi praktikákkal gyorsan enyhíthető
Fotó: pexels.com

A nátha kellemetlen, de kezelhető házilag

„A legfontosabb, hogy pihenjünk, igyunk sok folyadékot, és támogassuk az immunrendszerünket természetes módon. A gyógyulás gyorsul, ha kerüljük a stresszt, a dohányzást, és biztosítjuk a megfelelő légúti párásítást. Nem mondjuk eleget, mennyire fontos a folyadékbevitel: a víz, a gyógyteák és a húsleves segítik a szervezet hidratáltságát, hígítják a nyákot, és elősegítik a szervezet méregtelenítő folyamatait, ez nagyon fontos. A forró italok, különösen a kamilla- vagy a gyömbértea, csökkentik a torokfájást és oldják a légutakban felgyülemlett váladékot” – fogalmazott lapunknak nyilatkozva egy mentőtiszt.

Az orrdugulás ellen remek módszer a sós vizes orröblítés. Nemcsak eltávolítja a felgyülemlett váladékot, de gátolja a baktériumok és a vírusok terjedését is. Ha pedig párásítod a levegőt, akár párologtatóval, akár egy forró zuhannyal, az irritált orrnyálkahártya megnyugszik, és könnyebb lesz lélegezni.

A pihenés nem luxus, hanem szükségszerűség. Amikor a szervezet fertőzéssel küzd, fontos, hogy hagyjuk regenerálódni. Alvás közben az immunrendszer aktívabban dolgozik, és gyorsabban legyőzi a vírust. A táplálkozás is sokat számít. A C-vitaminban gazdag ételek – citrusfélék, paprika, brokkoli – és a cinkben bővelkedő finomságok, például a tökmag vagy a hüvelyesek támogatják a szervezet védekezését. Egy csipet kurkuma vagy egy gerezd fokhagyma pedig segíthet csökkenteni a gyulladást.

Figyelj a tested jelzéseire! Ha a tünetek 7–10 nap után sem javulnak, vagy magas láz, erős fejfájás, légszomj jelentkezik, mindenképpen fordulj orvoshoz. Bár a nátha általában ártalmatlan, a szövődményeket így könnyebb elkerülni.

Összességében a nátha ellen a pihenés, a sok folyadék, a tudatos táplálkozás és a légutak támogatása a leghatékonyabb. Ha figyelsz ezekre, gyorsabban elmúlnak a kellemetlen tünetek, és hamar visszatérhetsz a mindennapi rutinodhoz.

Íme 5 egyszerű házi praktika, amivel sokat könnyíthetsz a náthás időszakon

  • Meleg lábfürdő
    Néhány perc meleg vízben való lábfürdő fokozza a vérkeringést, és segít a szervezetnek a fertőzés leküzdésében.
  • Forró gyömbér- vagy fahéjtea
    A gyömbér és a fahéj természetes gyulladáscsökkentők. Meleg teában fogyasztva gyorsan oldják a légutakban felgyülemlett nyákot és megnyugtatják a torkot.
  • Illóolajok párologtatása
    Eukaliptusz, borsmenta vagy teafa illóolaj párologtatása frissíti a levegőt, segít megnyitni az orrjáratokat, és könnyebbé teszi a légzést.
  • Meleg sál a torok köré
    Egy puha sál megtartja a hőt, enyhíti a torokfájást, és csökkenti az irritációt, miközben véd a hidegtől.
  • Méz és citrom forró vízben
    Egy kanál méz és friss citromlé keveréke meleg vízben csillapítja a torokfájást, enyhíti a köhögést, és erősíti a természetes védekezőképességet.

Ezek a házi praktikák nem helyettesítik az orvosi kezelést, de sokat segíthetnek abban, hogy a náthás napok elviselhetőbbek legyenek. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu