NAV: egyszerűsítik az adózást és csökkentik az adminisztrációt

A NAV-nak kiemelt célja, hogy az online megoldásokkal egyszerűbbé váljon az adózás folyamata.

A NAV és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) együttműködése új szintre lépett, közös előadássorozattal támogatják a hazai vállalkozásokat – írja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

A NAV digitális fejlesztései csökkenthetik a vállalkozások adminisztratív terheit. Forrás: mora-nettv.hu
A NAV digitális fejlesztései csökkenthetik a vállalkozások adminisztratív terheit
Forrás: mora-nettv.hu

NAV és MKIK közösen segíti a digitális átállást

A NAV és az MKIK célja, hogy a hazai vállalkozások minél szélesebb köre megismerje azokat az online megoldásokat, amelyek egyszerűsítik az adózást és csökkentik az adminisztrációt. A megállapodás központi eleme a mesterséges intelligencia és más digitális technológiák használatának támogatása, amelyek hatékonyabbá tehetik az adatkezelést és az ügyintézést.

A kezdeményezés kézzelfogható eredménye az október 15-én induló országos előadássorozat, amely személyes és online formában is elérhető. A program első állomásán a NAV szakértői bemutatják az Ügyfélportál (ÜPO), az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) és a gép–gép kapcsolatot biztosító M2M-rendszer használatát. A résztvevők online kérdőíven keresztül oszthatják meg javaslataikat és tapasztalataikat, így a fejlesztések közvetlenül a vállalkozói visszajelzésekre épülhetnek.

Gyakorlati tudás a mindennapokra

Az őszi időszakban több alkalommal szerveznek tájékoztatókat, amelyek az eÁFA webes felületét, az online számlázást, az eNyugtát, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás és az átalányadó témaköreit érintik. A kamarai hálózat és a NAV szakértőinek együttműködése lehetővé teszi, hogy a legfrissebb információk és segédletek közvetlenül jussanak el a vállalkozókhoz.

A területi kamaráknál és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) székházában tartott események célja, hogy a vállalkozások gyakorlati tudást kapjanak a digitális ügyintézésről. Az ilyen együttműködések erősítik a jogkövetést és a gazdaság átláthatóságát, ami hosszú távon a versenyképességet is növelheti.

Közös cél a fejlődő gazdaság

A NAV szerint az MKIK országos lefedettsége és vállalkozói kapcsolatrendszere kiemelt szerepet játszik abban, hogy az adózási ismeretek minél több céghez eljussanak. A két szervezet együttműködése nemcsak az adózási folyamatok egyszerűsítését szolgálja, hanem hozzájárul a gazdaság fehéredéséhez is, hiszen az átlátható és hatékony rendszerek minden piaci szereplő számára előnyösek.

 

