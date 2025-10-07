október 7., kedd

Illegális pénzváltás SZÉP-kártyával – Több mint 200 millió forintot váltottak készpénzre

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) újabb, az online térben zajló adóelkerülési kísérletet leplezett le. Egy, a közösségi médiában működő, több mint hatezer tagot számláló privát csoportban SZÉP-kártyás összegek készpénzre váltását kínálták – természetesen jogellenesen. A „vállalkozás” több mint 202 millió forintnyi SZÉP-kártyás pénzt váltott át készpénzre, 20 százalékos jutalék fejében.

A NAV Heves vármegyei revizorai a közösségi médiában végzett előzetes elemzések során bukkantak a csoport hirdetéseire. Az ellenőrök maguk is regisztráltak a csoportba, ahol rövid időn belül kapcsolatba léptek a hirdetőkkel. A megbeszélés során ugyanazt az ajánlatot kapták, mint a többi érdeklődő: a SZÉP-kártyán lévő összeget 20 százalékos levonás után készpénzben kaphatják meg.

Közösségi médiás pénzváltókra csapott le a NAV

A NAV munkatársai 50 000 forint „váltásában” állapodtak meg a szervezőkkel, és személyes találkozót beszéltek meg. Az egyeztetés során kiderült, hogy a pénzváltás jogcímen egy szálláshely szerepelt a SZÉP-kártyás kifizetés kedvezményezettjeként – vagyis a rendszerben hivatalosan egy szolgáltatás elszámolásának tűnt a tranzakció. Ezzel sikerült azonosítani a kamuprofil mögött álló valódi személyeket és vállalkozásokat.

A vizsgálat feltárta, hogy a csoportot többen működtették közösen, és a befolyt jutalékot egymás között osztották szét. Az online számlaadatok elemzése szerint a részt vevő vállalkozók közel kétezer fiktív számlát állítottak ki olyan szolgáltatásokról, amelyek soha nem valósultak meg. Az így szerzett jutalék összege mintegy 44 millió forint volt.

Az ügyben a NAV eljárást indított. Az illegális pénzváltók nemcsak a mulasztási bírságra és az eltitkolt bevételek utáni adó megfizetésére számíthatnak, hanem súlyos adóbírságra is, mivel az esetben szándékos és szervezett adóelkerülés valósult meg.

Az eset jól mutatja, hogy a digitális tér sem biztos menedék az adóelkerülők számára. A NAV ma már nemcsak hagyományos ellenőrzésekkel, hanem online és közösségimédia-elemzésekkel is vizsgálja a jogsértő tevékenységeket. Az illegális SZÉP-kártyás pénzváltások pedig nemcsak az államkasszát károsítják meg, hanem a tisztességes vállalkozókat is hátrányba hozzák.

 

 

