Ünnepi nyitvatartás
1 órája
Ha a NAV-hoz készülsz, ezt tudnod kell!
Közeleg az október 23-ai nemzeti ünnep, ami a hivatalos ügyintézések rendjét is érinti. A NAV ügyfélszolgálatainál ezért több napon is változik a nyitvatartás.
Gazdaság
Tegnap, 11:00
NAV: egyszerűsítik az adózást és csökkentik az adminisztrációt
Videón a rajtaütés
2025.10.11. 06:00
Uborka és káposzta közé rejtett több ezer cigisdobozt egy román csempész, de a NAV kiszagolta a szajrét
