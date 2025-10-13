Ünnepi nyitvatartás 1 órája

Ha a NAV-hoz készülsz, ezt tudnod kell!

Közeleg az október 23-ai nemzeti ünnep, ami a hivatalos ügyintézések rendjét is érinti. A NAV ügyfélszolgálatainál ezért több napon is változik a nyitvatartás.

