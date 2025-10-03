október 3., péntek

Polaris Indy 500

Itt van, amire vágytál: ez a motoros szán tökéletes társ lesz télre

Ahogy közeledik a tél és lassan megérkeznek az első hópelyhek, egyre inkább előtérbe kerülnek azok a járművek, amelyek nemcsak praktikusak, de különleges élményt is nyújtanak a havas tájak felfedezéséhez. A Polaris Indy 500 motoros szán pontosan ilyen társ a téli kalandokban.

Ez a ritkaságszámba menő modell rendszeresen karbantartott, hibátlan hajtással és újszerű gumitalppal rendelkezik, felújított lengéscsillapítóinak és gyári markolatfűtésének köszönhetően pedig valóban kényelmes és élvezetes a használata. A 1992-ben gyártott, 500 cm³-es hengerűrtartalmú, benzines motorral szerelt motoros szán tökéletes választás azoknak, akik egy megbízható és azonnal bevethető járműre vágynak a havas hónapokban.

Motoros szán eladó Pápán, mely ideális választás a télre
A motoros szánt 1992-ben gyártották
Forrás: hasznaltauto.hu

Motoros szán potom pénzért

Nemcsak a teljesítménye, hanem megjelenése és megbízhatósága is hozzájárul ahhoz, hogy a téli napok igazán emlékezetessé váljanak.
A hirdetés szerint Veszprém vármegyében, Pápán most mindössze 499 999 forintért, vagyis körülbelül 1285 euróért szerezhető meg, így különleges lehetőséget kínál azok számára, akik nem akarnak lemaradni a szezon élményeiről. A tél gyorsan közeleg, és ezzel együtt eljön a motoros szánok ideje is. A Polaris Indy 500 nem csupán egy közlekedési eszköz, hanem egy élmény, amelynek köszönhetően a havas tájak meghódítása egészen új dimenziót nyer.

A téli jármű hibátlan hajtással és újszerű gumitalppal rendelkezik
Forrás: hasznaltauto.hu

 

 

