Itt van, amire vágytál: ez a motoros szán tökéletes társ lesz télre

Ez a ritkaságszámba menő modell rendszeresen karbantartott, hibátlan hajtással és újszerű gumitalppal rendelkezik, felújított lengéscsillapítóinak és gyári markolatfűtésének köszönhetően pedig valóban kényelmes és élvezetes a használata. A 1992-ben gyártott, 500 cm³-es hengerűrtartalmú, benzines motorral szerelt motoros szán tökéletes választás azoknak, akik egy megbízható és azonnal bevethető járműre vágynak a havas hónapokban.

A motoros szánt 1992-ben gyártották

Forrás: hasznaltauto.hu

Motoros szán potom pénzért

Nemcsak a teljesítménye, hanem megjelenése és megbízhatósága is hozzájárul ahhoz, hogy a téli napok igazán emlékezetessé váljanak.

A hirdetés szerint Veszprém vármegyében, Pápán most mindössze 499 999 forintért, vagyis körülbelül 1285 euróért szerezhető meg, így különleges lehetőséget kínál azok számára, akik nem akarnak lemaradni a szezon élményeiről. A tél gyorsan közeleg, és ezzel együtt eljön a motoros szánok ideje is. A Polaris Indy 500 nem csupán egy közlekedési eszköz, hanem egy élmény, amelynek köszönhetően a havas tájak meghódítása egészen új dimenziót nyer.