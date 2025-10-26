október 26., vasárnap

Eladó Nemesvita közkedvelt csárdája (+ galéria)

Címkék#nemesvitai csárda#apartman#látványkonyha

Új tulajdonosát keresi egy nemesvitai közkedvelt és bejáratott csárda, melyet sokan ismernek és szeretnek a hagyományos magyar ízek iránti elkötelezettsége miatt.

Szilas Lilla

A nemesvitai csárda vendégtere mintegy 200 nm nagyságú, hangulatos cserépkályhával felszerelve, míg a tágas, jól felszerelt konyha szintén kb. 200 nm-en található – írja az ingatlanbazar.hu

Eladó a közkedvelt Répa Rozi nevű nemesvitai csárda
Eladó a közkedvelt Répa Rozi nevű nemesvitai csárda
Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a Répa Rozi nevű nemesvitai csárda

Az áramellátást 50 kW-os napelemes rendszer támogatja. A csárdához tartozik továbbá egy két­szobás apartman konyhával és fürdőszobával. A vendégek számára közel 80 férőhelyes parkoló áll rendelkezésre. Az átadás teljes berendezéssel, konyhai eszközökkel, gépészettel és kialakult vendégkörrel együtt történik. Emellett a csárda mellett található egy különálló, üzemképes látványkonyha-placc is. Mindez 290 millió forintért. 

Eladó Nemesvita közkedvelt csárdája

Fotók: ingatlanbazar.hu

Vendéglátóhelyet akár máshol is vehetsz

Ha nem tetszik Nemesvita, vehetsz vendéglőt akár Tihanyban is. Márciusban írunk arról, hogy a hely nem csupán egy étterem. Ez egy időkapszula, ahol a tradicionális magyar vendéglátás találkozik a modern gasztronómiai lehetőségekkel. A műemléki épület 1829-ben épült, és olyan békés hangulatot áraszt, ami Tihany varázsát még különlegesebbé teszi. Ha valaha is álmodoztál egy fine dining étterem nyitásáról a Balaton partján, akkor ez a hely lehet a tökéletes alap! 

 

