Eladó Nemesvita közkedvelt csárdája (+ galéria)

A nemesvitai csárda vendégtere mintegy 200 nm nagyságú, hangulatos cserépkályhával felszerelve, míg a tágas, jól felszerelt konyha szintén kb. 200 nm-en található – írja az ingatlanbazar.hu.

Eladó a közkedvelt Répa Rozi nevű nemesvitai csárda

Fotó: ingatlanbazar.hu

Eladó a Répa Rozi nevű nemesvitai csárda

Az áramellátást 50 kW-os napelemes rendszer támogatja. A csárdához tartozik továbbá egy két­szobás apartman konyhával és fürdőszobával. A vendégek számára közel 80 férőhelyes parkoló áll rendelkezésre. Az átadás teljes berendezéssel, konyhai eszközökkel, gépészettel és kialakult vendégkörrel együtt történik. Emellett a csárda mellett található egy különálló, üzemképes látványkonyha-placc is. Mindez 290 millió forintért.