Hajrá, Tami! Hajrá, Józsi! Veszprém vármegyei apa és lánya a Nemzeti Vágtán

A Nemzeti Vágta három napjának gazdag programkínálata Szilvásváradra csábítja október első hétvégéjén a ló és a lovasok iránt rajongókat. Bakonyi versenyzőknek is szurkolhatunk, akár a képernyő előtt.

Vörös Tamara már többször sikeresen szerepelt a Nemzeti Vágta mezőnyében, idén is szurkolhatunk neki

Az előzményekről azt érdemes tudni, hogy az idei elővágtákra összesen mintegy félezer lovas nevezett be három kategóriában, a 11 rendezvényt több mint tízezer néző kísérte figyelemmel a helyszíneken. A kvalifikációs futamokat hét magyarországi és négy határon túli településen tartották meg.

Már az is kiderült, hogy a települések ló-lovas párosai melyik előfutamban indulnak és melyik pályán startolnak most hétvégén Szilvásváradon, a Nemzeti Vágta során.

Veszprém vármegyeiek a Nemzeti Vágta mezőnyében

A felnőtt lovasok előfutam-sorsolása szerint

az 1. futamban a 4. pályán áll rajthoz Csetény képviselője, Vörös József,

a 15. futamban a 2. pályán Ácsteszér képviselője, Vörös Tamara.

Tamara és édesapja is csetényi. A fiatal hölgy 2024-ben végletekig kiélezett csata révén állhatott fel a dobogóra. Ugyanis tavaly második lett az Ácsteszért képviselő ló és lovas a rangos, történelmi hangulatú lovasversenyen. A döntőben a múlt évben a második helyével ráadásul duplázott Vörös Tamara, akire nagyon büszkék a csetényiek, a bakonyiak is. Csak azért nem faluja színeiben indult, mert ezt a szerepet édesapja vállalta, akivel együtt készült lovas ünnepünkre.

Csak nők a döntőben – ettől vált egyedivé tavaly a végső futam a Nemzeti Vágta során, korábban ugyanis még sosem fordult elő, hogy a döntő mezőnyének csak női résztvevői voltak. Akkor Vörös Tamara 2023 után másodszor lett második Marina nyergében.

Vörös József a múlt évben is Csetény színeiben indult a versenyen, de az előfutamból nem jutott tovább.

Apa és lánya idén jól kezdte a szereplést:

Idén a Veszprém vármegyei Csetény lovasa, Vörös József nyerte meg Prométheusz Parázs nevű lovával a Nemzeti Vágta iváni előfutamát. Ló és lovasa olyan jól teljesített, hogy bekerültek az októberi szilvásváradi döntőbe.

Vörös Tamara nyerte idén a gyenesdiási Festetics Vágta felnőtt korosztályát Shaafi Szikra nyergében, így jutott be a szilvásváradi döntőbe.

Aki nem jut el most Szilvásváradra, az is élőben követheti a 18. Nemzeti Vágta eseményeit, például a Duna TV-n és az m4sport.hu oldalon.