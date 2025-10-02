október 2., csütörtök

Petra névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lovas ünnepünk

46 perce

Hajrá, Tami! Hajrá, Józsi! Veszprém vármegyei apa és lánya a Nemzeti Vágtán

Címkék#ló#Veszprém#Csetény#Vörös Tamara#Szilvásvárad#bakony#nyereg#verseny#nemzeti vágta#lovas

Kétszer volt már második a csinos fiatal csetényi lovas, Vörös Tamara a Nemzeti Vágtán. A pénteken kezdődő idei versenyen megint nyeregbe ül, Ácsteszért képviseli. Édesapja, Vörös József versenyzik Csetény képviseletében. Drukkolhatunk nekik akár az élő közvetítések révén, és gazdag program várja a Nemzeti Vágta helyszínén, Szilvásváradon a ló és a lovaglás szerelmeseit. 

Rimányi Zita

A Nemzeti Vágta három napjának gazdag programkínálata Szilvásváradra csábítja október első hétvégéjén a ló és a lovasok iránt rajongókat. Bakonyi versenyzőknek is szurkolhatunk, akár a képernyő előtt.  

Vörös Tamara már többször sikeresen szerepelt a Nemzeti Vágta mezőnyében, idén is szurkolhatunk neki
Vörös Tamara már többször sikeresen szerepelt a Nemzeti Vágta mezőnyében, idén is szurkolhatunk neki 
Forrás: Nemzeti Vágta

Az előzményekről azt érdemes tudni, hogy az idei elővágtákra összesen mintegy félezer lovas nevezett be három kategóriában, a 11 rendezvényt több mint tízezer néző kísérte figyelemmel a helyszíneken. A kvalifikációs futamokat hét magyarországi és négy határon túli településen tartották meg.

Már az is kiderült, hogy a települések ló-lovas párosai melyik előfutamban indulnak és melyik pályán startolnak most hétvégén Szilvásváradon, a Nemzeti Vágta során.

Veszprém vármegyeiek a Nemzeti Vágta mezőnyében

A felnőtt lovasok előfutam-sorsolása szerint 

az 1. futamban a 4. pályán áll rajthoz Csetény képviselője, Vörös József,

a 15. futamban a 2. pályán Ácsteszér képviselője, Vörös Tamara.

Tamara és édesapja is csetényi. A fiatal hölgy 2024-ben végletekig kiélezett csata révén állhatott fel a dobogóra. Ugyanis tavaly második lett az Ácsteszért képviselő ló és lovas a rangos, történelmi hangulatú lovasversenyen. A döntőben a múlt évben a második helyével ráadásul duplázott Vörös Tamara, akire nagyon büszkék a csetényiek, a bakonyiak is. Csak azért nem faluja színeiben indult, mert ezt a szerepet édesapja vállalta, akivel együtt készült lovas ünnepünkre.

Csak nők a döntőben – ettől vált egyedivé tavaly a végső futam a Nemzeti Vágta során, korábban ugyanis még sosem fordult elő, hogy a döntő mezőnyének csak női résztvevői voltak. Akkor Vörös Tamara 2023 után másodszor lett második Marina nyergében.

Vörös József a múlt évben is Csetény színeiben indult a versenyen, de az előfutamból nem jutott tovább.

Apa és lánya idén jól kezdte a szereplést:

  • Idén a Veszprém vármegyei Csetény lovasa, Vörös József nyerte meg Prométheusz Parázs nevű lovával a Nemzeti Vágta iváni előfutamát. Ló és lovasa olyan jól teljesített, hogy bekerültek az októberi szilvásváradi döntőbe.
  • Vörös Tamara nyerte idén a gyenesdiási Festetics Vágta felnőtt korosztályát Shaafi Szikra nyergében, így jutott be a szilvásváradi döntőbe.

Aki nem jut el most Szilvásváradra, az is élőben követheti a 18. Nemzeti Vágta eseményeit, például a Duna TV-n és az m4sport.hu oldalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu