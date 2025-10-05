október 5., vasárnap

Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny

44 perce

Rekordfogások és szoros küzdelem a Balatonnál (+ videó)

Címkék#hal#Csalogány strand#pontyok#Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny

Október 2-án elrajtolt a XIII. Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny, amely a világ egyik leghosszabb pontyfogó megmérettetése: a verseny 186 órán át tart, és idén 145 csapat mérkőzik meg egymással.

Veol.hu

Már az első napokban látványos eredmények születtek. A rajtot követő 48 órában 42 halat sikerült kifogni, köztük az első 20 kilogramm feletti pontyot is – eddig ez a csúcstartó az idei Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny eredményei között.

A Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny eddigi legnagyobb fogása idén egy 20,150 kg-os tükörponty, amely a balatonfenyvesi Csalogány strandon az RDHSZ-CPX Old Carp Team horgára akadt
Fotó: Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny Facebook-oldala

Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny kapitális pontyokkal

Két nap után a vezetést a révfülöpi szabadstrandon horgászó Pelso Team szerezte meg, három mérlegelt fogásuk össztömege 53,55 kilogramm. Október 4-én átvették a vezetést egy 19,9 kilós ponttyal, ám másnap a balatonfenyvesi Csalogány strandon az RDHSZ CPX Old Carp Team egy 20,15 kilós fogással az élre tört.

Az összetett versenyben jelenleg a siófoki Sóstó strandon versenyző Quantum Radical & Mikbaits a második helyen 36,125 kilogrammos összfogással, míg a harmadik helyen a káptalanfüredi kis strandon horgászó Balaton Carp Horgászbolt áll két hallal és 34,35 kilogrammos összsúllyal.

A Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny szabályai szerint minden csapatnak legalább öt darab, tíz kilónál nagyobb pontyot kell kifognia, és a végső sorrendet ezek össztömege dönti el. 

  • A fődíj 4 millió forint, 
  • a második helyezett 3 millió, 
  • a harmadik 2 millió forintot nyerhet. 

A szektorgyőztesek szintén pénzdíjban részesülnek: 1 millió, 800 ezer és 600 ezer forinttal. A verseny legnagyobb halát kifogó csapat 500 ezer forinttal gazdagodik, míg a 33,65 kilogrammos rekord megdöntése további 1 millió forintot ér.

 

