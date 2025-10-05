Rekordfogások és szoros küzdelem a Balatonnál (+ videó)

Már az első napokban látványos eredmények születtek. A rajtot követő 48 órában 42 halat sikerült kifogni, köztük az első 20 kilogramm feletti pontyot is – eddig ez a csúcstartó az idei Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny eredményei között.

A Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny eddigi legnagyobb fogása idén egy 20,150 kg-os tükörponty, amely a balatonfenyvesi Csalogány strandon az RDHSZ-CPX Old Carp Team horgára akadt

Fotó: Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászverseny Facebook-oldala

Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny kapitális pontyokkal

Két nap után a vezetést a révfülöpi szabadstrandon horgászó Pelso Team szerezte meg, három mérlegelt fogásuk össztömege 53,55 kilogramm. Október 4-én átvették a vezetést egy 19,9 kilós ponttyal, ám másnap a balatonfenyvesi Csalogány strandon az RDHSZ CPX Old Carp Team egy 20,15 kilós fogással az élre tört.

Az összetett versenyben jelenleg a siófoki Sóstó strandon versenyző Quantum Radical & Mikbaits a második helyen 36,125 kilogrammos összfogással, míg a harmadik helyen a káptalanfüredi kis strandon horgászó Balaton Carp Horgászbolt áll két hallal és 34,35 kilogrammos összsúllyal.

A Nemzetközi Balatoni Bojlis Horgászverseny szabályai szerint minden csapatnak legalább öt darab, tíz kilónál nagyobb pontyot kell kifognia, és a végső sorrendet ezek össztömege dönti el.

A fődíj 4 millió forint,

a második helyezett 3 millió,

a harmadik 2 millió forintot nyerhet.

A szektorgyőztesek szintén pénzdíjban részesülnek: 1 millió, 800 ezer és 600 ezer forinttal. A verseny legnagyobb halát kifogó csapat 500 ezer forinttal gazdagodik, míg a 33,65 kilogrammos rekord megdöntése további 1 millió forintot ér.