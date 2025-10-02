Népmesemondó verseny a Bakonyi Ház megnyitásának 90. évfordulója alakalmából

24 mesemondó 3 kategóriában 3 külön zsűri előtt versenyzett. A 3 zsűri minden népmesemondó előadását értékelte: aranyat szóló, ezüstöt szóló, bronzot szóló mesemondó minősítéssel. A három zsűri elnöke a Veszprémi Petőfi Színházból érkezett – Kellerné Egresi Zsuzsanna, Hirsch Laura és Keller Márton –, és külön jutalomként minden mesemondót egy-egy színházjeggyel ajándékozott meg.

Kiemelt arany minősítést nyert Forsthoffer Zsófia népmesemondó

Fotó: Szervezők

A mesemondó verseny egyik szervezője, Kámánné Szőke Katalin az ünnepélyes eredményhirdetésen megköszönte, hogy: a verseny házigazdája, a Laczkó Dezső Múzeum emelkedett, méltó otthont adott e hagyományteremtő szándékkal megrendezett hagyományőrző versenynek, és igényesen díjazta a mesemondókat, akik között egy nyugdíjas (Kerti Teréz, Balatonkenese) is versenybe szállt.

A Népmesemondó verseny arany minősítésben részesített versenyzői

Előadásáért arany szóló mesemondó minősítést nyert:

Tyukodi Fruzsina, 4. osztály, Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola, felkészítő tanára: Éder Márta

Kovács Sáron, 4. osztály, Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI, felkészítő tanára: Balatoncsicsó Molnárné Titz Andrea

Andorka Luca, 5. osztály, Padányi Katolikus Iskola, felkészítő tanára: Kámánné Szőke Katalin

Tiba Emőke Anna; 5. osztály; Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Ajka; felkészítő tanára: Csordás Gyöngyi

Podányi Panna Eszter, 9. osztály, Padányi Katolikus Iskola, felkészítő tanára: Kámánné Szőke Katalin

Kiemelt arany minősítést nyert a Padányi Katolikus Iskola 9. osztályos tanulója, Forsthoffer Zsófia, akit Baradits-Strummer Márta készített fel.