Népmesemondó verseny a Bakonyi Ház megnyitásának 90. évfordulója alakalmából
Veszprém vármegyei Népmesemondó versenyt szervezett a Laczkó Dezső Múzeum és a Padányi Katolikus Iskola a magyar népmese napján, a Bakonyi Ház megnyitásának 90. évfordulója alakalmából 2025. szeptember 30-án.
24 mesemondó 3 kategóriában 3 külön zsűri előtt versenyzett. A 3 zsűri minden népmesemondó előadását értékelte: aranyat szóló, ezüstöt szóló, bronzot szóló mesemondó minősítéssel. A három zsűri elnöke a Veszprémi Petőfi Színházból érkezett – Kellerné Egresi Zsuzsanna, Hirsch Laura és Keller Márton –, és külön jutalomként minden mesemondót egy-egy színházjeggyel ajándékozott meg.
A mesemondó verseny egyik szervezője, Kámánné Szőke Katalin az ünnepélyes eredményhirdetésen megköszönte, hogy: a verseny házigazdája, a Laczkó Dezső Múzeum emelkedett, méltó otthont adott e hagyományteremtő szándékkal megrendezett hagyományőrző versenynek, és igényesen díjazta a mesemondókat, akik között egy nyugdíjas (Kerti Teréz, Balatonkenese) is versenybe szállt.
A Népmesemondó verseny arany minősítésben részesített versenyzői
Előadásáért arany szóló mesemondó minősítést nyert:
- Tyukodi Fruzsina, 4. osztály, Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola, felkészítő tanára: Éder Márta
- Kovács Sáron, 4. osztály, Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI, felkészítő tanára: Balatoncsicsó Molnárné Titz Andrea
- Andorka Luca, 5. osztály, Padányi Katolikus Iskola, felkészítő tanára: Kámánné Szőke Katalin
- Tiba Emőke Anna; 5. osztály; Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Gimnázium, Ajka; felkészítő tanára: Csordás Gyöngyi
- Podányi Panna Eszter, 9. osztály, Padányi Katolikus Iskola, felkészítő tanára: Kámánné Szőke Katalin
Kiemelt arany minősítést nyert a Padányi Katolikus Iskola 9. osztályos tanulója, Forsthoffer Zsófia, akit Baradits-Strummer Márta készített fel.