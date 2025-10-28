Ne tétlenkedj, van még mit tenni a kertben!

október 28., kedd

Sokan úgy vélik, az ősz már csak a pihenés ideje a kertben, pedig egy vérbeli kertész ilyenkor sem tétlenkedik. Talán meglepő, de még ültetni is lehet. Mutatjuk, mi a teendő a novemberi kertben!

Medve Zoltán

Az idei ősz egy kicsit hűvösebb, mint a tavalyi, legalábbis elmaradtak az igazán meleg napok, amiket vénasszonyok nyarának is szoktak hívni. A hűvös idő azonban nem indokolja, hogy távol maradjunk a kerttől! Amíg az első fagyok meg nem érkeznek, bőven van mit tenni a novemberi kertben! Mondjuk, mire figyelj!

Novemberi kert: bőven van mit tenni ilyenkor is
Novemberi kert: van mit tenni  Illusztráció: Medve Zoltán

Novemberi kert: mit ültessünk?

Virághagymák: a tavasz előkészítése
November a tavaszi virághagymák ültetésének utolsó lehetősége. Aki szeretné tavasszal színpompás virágokkal díszíteni a kertjét, az most sürgősen cselekedjen!
Tulipán hagymák ültetéséhez a talaj még ne legyen túl hideg, az ideális hőmérséklet 10°C körüli. A hagymákat körülbelül 10-15 cm mélyre ültessük, és csoportosan helyezzük el őket, így sokkal látványosabb hatást érünk el!
Nárcisz hagymák még korábban, szeptember-október elején kerülhetnének a földbe, de novemberben, ha enyhe az idő még van rájuk esély. 12-15 cm mélyre ássuk őket, és emlékezzünk: a nárcisz egyike a legbiztosabb tavaszi hírnököknek.
Jácint hagymák ültetésére is november az utolsó lehetőség. Ezt a csodálatos illatú virágot 10-15 cm mélyre ültessük!

 Illusztráció: Medve Zoltán

Zöldségfélék a téli tárolásra

A fokhagyma most kerül a földbe! A gerezdeket 2-3 cm mélyre, 10-15 cm távolságra ültessük. 7-8 hónap múlva már élvezhetjük a friss, házi fokhagymát.
A vöröshagyma és salottahagyma szintén jól elviselik a hideget. Ültetés után takarhatjuk mulccsal, hogy megvédjük a fagyoktól.
Téli saláták vetéséhez november még alkalmas. Madársaláta, rukkola, spenót - ezek a hidegtűrő levelesek folyamatosan szüretelhetők lesznek télen is.

Ha enyhe a november, ültetni is lehet
 Illusztráció: Medve Zoltán

Gyümölcsfák metszése 

November közepétől megkezdhetjük a téli metszést. A gyenge fejlődésű, idős alma- és körtefák már ősszel metszhetők, de legkésőbb február elejéig.
A metszés célja:

  • Beteg, elhalt ágak eltávolítása
  • Korona szellőssé tétele
  • Következő évi termés előkészítése
    Fontos: erős fagyban ne metsszünk! Csak száraz, fagymentes időben végezzük a munkát.
A metszés ideje most van
Illusztráció: Medve Zoltán

Bogyós gyümölcsök gondozása

A málna metszése novemberben esedékes. A letermett, száradó vesszőket tőből távolítsuk el. Az éves zöld sarjhajtásokat pedig ritkítsuk meg - méterenként 6-10 hajtást hagyjunk.
A ribiszke és köszméte metszéséhez november a megfelelő időpont. A fekete ribiszke esetén a termővessző állományt évente fel kell újítani, míg a piros ribiszkénél óvjuk a több éves termőrészeket.

Lemosó permetezés

A lombhullás után, november végén elvégezzük az őszi lemosó permetezést. Ez megtisztítja a fákat a kórokozóktól és kártevőktől, amelyek a fa felszínén telelhetnének át.
A permetezés lépései:

  1. Gyümölcsmúmiák eltávolítása
  2. Beteg részek levágása
  3. Sebkezelés
  4.  Lemosó permetezés fagymentes, szélcsendes időben

Kerti rendrakás és téli előkészületek

Gyepápolás
Az utolsó fűnyírás novemberben még elvégezhető, ha a fű folytatja a növekedést. Ne nyírjuk 4-5 cm-nél rövidebbre, hogy a hosszabb fű jobban tudja hasznosítani a napfényt.
A levelek összegyűjtése folyamatos feladat. Gereblyézzük össze a lehullott leveleket a fűvel borított területekről. Ezeket komposztálhatjuk vagy fagyérzékeny fák tövébe tehetjük takarásként.
Víztelenítés
Kritikus feladat: az öntözőrendszer víztelenítése az első fagyok előtt! Zárjuk el a kerti főcsapot és folyassuk ki a rendszerben maradt vizet. A megfagyó víz komoly károkat okozhat a csövekben.
Téli takarás 
November végén kezdjük el a fagyérzékeny növények téli takarását. Ne kezdjük túl korán - október helyett inkább november végén, az első komoly fagyok előtt.
Takaráshoz használhatjuk:
•    Geotextíliát
•    Szalmát
•    Lehullott leveleket
•    Ágakat

Talajművelés és trágyázás

Szerves trágyázás
November alkalmas idő a talaj őszi trágyázására. Az istállótrágyát ősszel kell kiszórni és beásni, hogy tavaszig elbomoljon.
Mennyiségek:
•    Kötött talajon: 3-4 q/100m² 2-3 évenként
•    Homoktalajon: 1,5-2 q/100m² 1-2 évenként
Komposztálás
A komposztálás most különösen fontos. Novembertől már ne forgassuk át a komposztot, hogy megőrizzük a halom közepén keletkező hőmennyiséget.
A téli csapadék lassan bemossa a tápanyagokat a talajba, így készíti elő a következő évi növekedést.
Növényvédelem és kártevő-irtás
A lehullott levelekben gyakran telelnek át kórokozók. Lepermetezhetjük vagy beforgatjuk őket a talajba. A fertőzött leveleket égessük el vagy temessük el mélyen!
Zöldtrágyák vetése
Ha nem szeretnénk üresen hagyni a talajt, zöldtrágya növények vetése még lehetséges. Mustár, lucerna, rozs és zab - ezek megkötik a tápanyagokat és megakadályozzák a talajeróziót.

Összegzés: november sem a lustálkodás ideje! Aki most végzi el a szükséges munkákat, annak tavasszal könnyebb dolga lesz, és bőségesen megjutalmazza a kert.  A téli hideg nem ellenség - csak alkalmazkodni kell hozzá, és a növényeink is hálásak lesznek a gondoskodásért. Novemberben ültetni is lehet és ilyenkor végezzük el a gyümölcsfák metszését.

 

 

