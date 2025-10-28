Ne tétlenkedj, van még mit tenni a kertben!

Az idei ősz egy kicsit hűvösebb, mint a tavalyi, legalábbis elmaradtak az igazán meleg napok, amiket vénasszonyok nyarának is szoktak hívni. A hűvös idő azonban nem indokolja, hogy távol maradjunk a kerttől! Amíg az első fagyok meg nem érkeznek, bőven van mit tenni a novemberi kertben! Mondjuk, mire figyelj!

Novemberi kert: van mit tenni Illusztráció: Medve Zoltán

Novemberi kert: mit ültessünk?

Virághagymák: a tavasz előkészítése

November a tavaszi virághagymák ültetésének utolsó lehetősége. Aki szeretné tavasszal színpompás virágokkal díszíteni a kertjét, az most sürgősen cselekedjen!

Tulipán hagymák ültetéséhez a talaj még ne legyen túl hideg, az ideális hőmérséklet 10°C körüli. A hagymákat körülbelül 10-15 cm mélyre ültessük, és csoportosan helyezzük el őket, így sokkal látványosabb hatást érünk el!

Nárcisz hagymák még korábban, szeptember-október elején kerülhetnének a földbe, de novemberben, ha enyhe az idő még van rájuk esély. 12-15 cm mélyre ássuk őket, és emlékezzünk: a nárcisz egyike a legbiztosabb tavaszi hírnököknek.

Jácint hagymák ültetésére is november az utolsó lehetőség. Ezt a csodálatos illatú virágot 10-15 cm mélyre ültessük!

Illusztráció: Medve Zoltán

Zöldségfélék a téli tárolásra

A fokhagyma most kerül a földbe! A gerezdeket 2-3 cm mélyre, 10-15 cm távolságra ültessük. 7-8 hónap múlva már élvezhetjük a friss, házi fokhagymát.

A vöröshagyma és salottahagyma szintén jól elviselik a hideget. Ültetés után takarhatjuk mulccsal, hogy megvédjük a fagyoktól.

Téli saláták vetéséhez november még alkalmas. Madársaláta, rukkola, spenót - ezek a hidegtűrő levelesek folyamatosan szüretelhetők lesznek télen is.

Ha enyhe a november, ültetni is lehet

Illusztráció: Medve Zoltán

Gyümölcsfák metszése

November közepétől megkezdhetjük a téli metszést. A gyenge fejlődésű, idős alma- és körtefák már ősszel metszhetők, de legkésőbb február elejéig.

A metszés célja:

Beteg, elhalt ágak eltávolítása

Korona szellőssé tétele

Következő évi termés előkészítése

Fontos: erős fagyban ne metsszünk! Csak száraz, fagymentes időben végezzük a munkát.

A metszés ideje most van

Illusztráció: Medve Zoltán

Bogyós gyümölcsök gondozása

A málna metszése novemberben esedékes. A letermett, száradó vesszőket tőből távolítsuk el. Az éves zöld sarjhajtásokat pedig ritkítsuk meg - méterenként 6-10 hajtást hagyjunk.

A ribiszke és köszméte metszéséhez november a megfelelő időpont. A fekete ribiszke esetén a termővessző állományt évente fel kell újítani, míg a piros ribiszkénél óvjuk a több éves termőrészeket.