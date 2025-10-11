1 órája
„Felebarátok” – 25 éves testvér-egyházközségi kapcsolat ünnepe a ministránsoknál (+ galéria)
Augusztus 18. és 23. között különleges eseménynek adott otthont Tihany: a helyi ministránsok vendégül látták a székelyudvarhelyi Szent Miklós-plébánia oltárszolgáit és kísérőiket, együtt ünnepelve a 25 éves testvér-egyházközségi kapcsolatot.
A nyári tábor célja nem csupán a közösségi élmények nyújtása volt, hanem hogy a fiatalok megismerjék hazánk történelmi, természeti, szakrális és kulturális értékeit, miközben a több mint két évtizedes kapcsolat tovább erősödhetett, bevonva az új civil közösségeket is.
Nyári tábor 2025: 25 éves testvér-egyházközségi kapcsolat
A hat nap alatt a résztvevők változatos és élményekben gazdag programokon vehettek részt. Ellátogattak a tihanyi Illatok Házába és az impozáns apátsági templomba, ahol nemcsak a helyi épített örökséget ismerhették meg, hanem betekintést nyerhettek a bencés hagyományokba is. Egy közös balatonfüredi hajókirándulás alkalmával a tó szépségeit is megcsodálták, míg a majki Kamalduli Remeteség és a tatai Esterházy-kastély történelmi kalandokat kínált, lehetőséget adva a múlt megismerésére és a történelmi tudat elmélyítésére.
A tábor résztvevői látogatást tettek a győri székesegyházban, ahol megcsodálhatták az épület művészeti értékeit és kiállításait, és a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor életét is megismerhették. A tudomány iránt érdeklődők számára különleges élményt jelentett a Pannon Csillagda, ahol a világegyetem titkaiba nyerhettek bepillantást, és a csillagászat alapjaival ismerkedhettek.
A programot nem csupán a kirándulások és kulturális látogatások színesítették, hanem a közös strandolások, esti imádságok és vidám programok is. Ezek a közös élmények nemcsak örök emlékekkel gazdagították a résztvevőket, hanem erősítették a barátságot és a közösségi összetartozást is, amely hosszú évtizedek óta összeköti a tihanyi és székelyudvarhelyi ministránsokat.
Nyári tábor 2025 – ministránsok a Balaton és a monostorok körülFotók: Csizmazia Zsolt Tihanyi Bencés Apátsági Templom sekrestyése
A tábor sikeres megvalósításához nagy segítséget nyújtott a Tihanyi Bencés Apátság, a Tihanyi Római Katolikus Plébánia és Tihany Község Önkormányzata, valamint minden támogató, akik nagylelkűen hozzájárultak a programhoz. Kiemelt köszönet illeti a Magyar Falu Program – Falusi Civil Alapot, amelynek jóvoltából a Tihanyi Szent Gergely Alapítvány 2025-ben 2 000 000 Ft támogatásban részesült. Ennek köszönhetően a tábor 55 résztvevőjének étkezését, belföldi utazását, szállását és belépőjegyeit fedezni tudták. Hasonlóképpen a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatása biztosította a székelyudvarhelyi vendégek utazását.
Az idei nyári tábor így nem csupán az ünneplésről szólt, hanem a kultúra, a hit és a közösség iránti tisztelet élményszerű átadásáról is. A résztvevők számára a program lehetőséget biztosított, hogy mélyebb kapcsolatot alakítsanak ki egymással és a történelmi, természeti értékekkel, miközben a tihanyi és székelyudvarhelyi ministránsok közötti barátság újabb fejezetet írt a több mint 25 éves együttműködés történetében.