„Felebarátok” – 25 éves testvér-egyházközségi kapcsolat ünnepe a ministránsoknál (+ galéria)

A nyári tábor célja nem csupán a közösségi élmények nyújtása volt, hanem hogy a fiatalok megismerjék hazánk történelmi, természeti, szakrális és kulturális értékeit, miközben a több mint két évtizedes kapcsolat tovább erősödhetett, bevonva az új civil közösségeket is.

Nyári tábor Tihanyban: hit, kultúra és szórakozás a fiataloknak

Fotó: Csizmazia Zsolt, a Tihanyi Bencés Apátsági Templom sekrestyése

Nyári tábor 2025: 25 éves testvér-egyházközségi kapcsolat

A hat nap alatt a résztvevők változatos és élményekben gazdag programokon vehettek részt. Ellátogattak a tihanyi Illatok Házába és az impozáns apátsági templomba, ahol nemcsak a helyi épített örökséget ismerhették meg, hanem betekintést nyerhettek a bencés hagyományokba is. Egy közös balatonfüredi hajókirándulás alkalmával a tó szépségeit is megcsodálták, míg a majki Kamalduli Remeteség és a tatai Esterházy-kastély történelmi kalandokat kínált, lehetőséget adva a múlt megismerésére és a történelmi tudat elmélyítésére.

A tábor résztvevői látogatást tettek a győri székesegyházban, ahol megcsodálhatták az épület művészeti értékeit és kiállításait, és a bakonybéli Szent Mauríciusz-monostor életét is megismerhették. A tudomány iránt érdeklődők számára különleges élményt jelentett a Pannon Csillagda, ahol a világegyetem titkaiba nyerhettek bepillantást, és a csillagászat alapjaival ismerkedhettek.

A programot nem csupán a kirándulások és kulturális látogatások színesítették, hanem a közös strandolások, esti imádságok és vidám programok is. Ezek a közös élmények nemcsak örök emlékekkel gazdagították a résztvevőket, hanem erősítették a barátságot és a közösségi összetartozást is, amely hosszú évtizedek óta összeköti a tihanyi és székelyudvarhelyi ministránsokat.