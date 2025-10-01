október 1., szerda

Nyugdíjak 2025-ben: mennyi jár 15, 20 vagy 40 év munkaviszony után?

Címkék#munkaviszony#átlagkereset#Államkincstár#átlagnyugdíj

Az aktív munkavállalók számára egyre fontosabb kérdés, hogy hosszú távon milyen anyagi biztonságra számíthatnak. A nyugdíj mértéke és kiszámítása 2025-ben is sokakat foglalkoztat.

Seres Elizabeth

Tavaly írtunk róla legutóbb, most pedig a legújabb adatokkal frissítjük a nyugdíjról szóló összefoglalónkat. A rendszer folyamatosan változik, a nyugdíjak összege pedig évről évre módosul. Hazánkban átlagosan 22–23 éves korban lépnek először munkába az emberek. A férfiak 65 évesen, a nők pedig jellemzően 63 évesen mehetnek nyugdíjba, amennyiben rendelkeznek a szükséges szolgálati idővel.

A nyugdíj összege a szolgálati időtől és a bejelentett keresettől függ 2025-ben
A nyugdíj összege a szolgálati időtől és a bejelentett keresettől függ 2025-ben 
Fotó: pexels.com

A nyugdíj 2025-ben is fontos

A teljes nyugdíjhoz legalább 20 év munkaviszony szükséges, de már 15 év után igényelhető úgynevezett résznyugdíj, amely a havi átlagkereset 43 százaléka. Ez az arány 19 év szolgálati idő után 51 százalékra nő, míg a 20. évtől kezdve 53 százalékos nyugdíj jár. A számítás logikája egyszerű: 20 év után minden további év újabb 2 százalékos emelkedést jelent a 25. évig, majd évente 1 százalékot a 38. évig. Ezt követően 1,5 százalékos a növekmény. Így aki 40 év munkaviszonyt tud felmutatni, a keresete mintegy 70 százalékát kapja meg nyugdíjként.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 júniusában az országos átlagnyugdíj 244 557 forint volt havonta. Ez magasabb, mint egy évvel korábban (223 101 forint 2024-ben), és jól mutatja, hogy a nyugdíjak követik az inflációt és a béremelkedéseket, ugyanakkor területi eltérések továbbra is jelentősek: míg Veszprém vármegyében az átlag 2024-ben 217 591 forint volt, Fejérben például ennél magasabb, 226 647 forint.

A 13. havi nyugdíj továbbra is jár mindenkinek, aki jogosult öregségi nyugellátásra. Azonban érdemes tudni: aki csak 2025-ben vonul nyugdíjba, az első plusz havi ellátást 2026 februárjában kapja majd kézhez. A pénzügyminiszter szeptemberi bejelentése szerint 2025-ben a nyugdíjemelés várható mértéke 3,2 százalék lesz, az éves inflációhoz igazodva.

Mindezek alapján jól látható, hogy a nyugdíj nagysága nemcsak a ledolgozott évek számától, hanem a bejelentett keresettől is függ. Azok, akik hosszú ideig minimálbéren voltak alkalmazva, vagy KATA-s vállalkozóként dolgoztak, jóval alacsonyabb összegre számíthatnak.

Ha valaki pontosan szeretné látni a saját jövőbeni nyugdíját, érdemes felkeresni az Államkincstár online kalkulátorát vagy személyesen érdeklődni a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál. Az előzetes tervezés ugyanis segíthet abban, hogy időben tudatosan alakítsuk anyagi biztonságunkat az aktív pálya után.

 

