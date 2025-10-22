25 éves fennállását ünnepelte az E.On Nyugdíjas Klub (+ galéria)

Az ünnepség elején a klubtagok egy perc néma csenddel emlékeztek meg az elhunyt tagokról, Takács Józsefné Hildáról és Laznik Józsefről. Ezt követően beszédet mondott Simon Gyula Mátyás, aki kiemelte, hogy egy klub életében egy negyed évszázados forduló hatalmas dolog. Örömmel hallgatta, hogy mennyi boldog pillanatot töltöttek együtt a klubtagok. Szerinte az, hogy ennyire aktívak és változatos programokat szerveznek, egyedülálló a mostani világban. A Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke egy emléklapot is átadott a nyugdíjas klub vezetőjének, Papp-Kovács Istvánnak a 25. évforduló emlékére.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Papp-Kovács István beszédében elmondta, hogy október az idősek hónapja, és úgy gondolja, bár minden ember megöregszik, a szellemiségük megmarad a régi. Szerinte a nyugdíjasok feladata, hogy minden napjukat tartalmasan töltsék el, őrizzék meg az egészségüket, amihez elengedhetetlen az aktív élet. Illetve, hogy az egyedül maradtak keressék meg társaikat, akikkel jól érezhetik magukat, akiknek szívesen segítenek és akiktől segítséget kaphatnak.

25 éves az E.On Nyugdíjas Klub

A nyugdíjas klub 2000-ben szerveződött, Takács József és Papp József kezdeményezésére. Aktív korukban mindketten az üzemi tanács tagjai voltak az E.On-nál. A cégtől kaptak támogatást a klub létrehozására. Induláskor kb. 28 tagjuk volt, mely mára 52 főre emelkedett. A mostani tagok közül már harmincnál is több a 70 év feletti, emiatt várnák a frissen nyugdíjba vonultakat a klub köreibe. Minden hónap harmadik szerdáján szervezik meg a klubnapokat. Az E.On Nyugdíjas Klub vezetője 2000-2020-ig Takács József volt, majd 2020–2022 között Fülöp Terézia vezette a klubot, azóta pedig Papp-Kovács István a klubvezető. A sok együtt töltött év alatt kirándultak már például Balatonfüredre, Celldömölkre, Kaposvárra, Bakonybélbe és még számos helyre. Minden évben vonattal kirándulnak Vinyére, a programokon általában 28-30 fő szokott részt venni. Megemlékeznek a farsangról, nőnapról, karácsonyról. A nyugdíjas klubot az E.On mellett az Agóra, a város és a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete is támogatja.