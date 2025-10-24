Amibe csak belefogott, mindet szívvel csinálta – Pap-Kovács István története (galéria)

Pap-Kovács István szüleivel Szentkirályszabadján élt, jelenleg pedig Litéren lakik feleségével abban a házban, amit jórészt saját maga épített. Villanyszerelőként végzett, dolgozott a Nitrokémia Rt-nél, majd Székesfehérváron érettségizett, mint híradásipari műszerész. Majd rövidebb ideig fényképészettel is foglalkozott. Az veszprémi színes fotólabornak volt a vezetője, és fotóriportokat is készített. Mikor onnan eljött egy nyomdában dolgozott 25 évig, ahol többek között a Napló újságot is nyomtatták. Mikor azt felszámolták, kis kerülővel az E.ON-hoz került, majd az eredeti szakmájában, villanyszerelőként kezdett dolgozni. Innen ment nyugdíjba és csatlakozott tagként az E.ON Veszprém Nyugdíjas Klubhoz. Az akkori klubvezető halálát követően Pap-Kovács István vette át a nyugdíjas klub vezetését.

Az E.ON Nyugdíjas Klub jelenlegi vezetője Pap-Kovács István

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Emellett a Veszprém Városi Idősügyi Tanács tagja és az Országos Gyalogló Idősek Klubhálózatának Veszprém vármegyei képviselője is. Pap-Kovács Istvánnak négy gyermeke és négy unokája van. A kertészkedés mellett nagyon sokat túrázik és biciklizik. Feleségével és túra társaival rendszeresen túráznak, fedezik fel a természet, az erdők szépségeit.

Első forintos keresetét a Naplótól kapta, 8. osztályos korában. Egy pályázatot hirdettek, ahová vidám történeteket vártak. Pap-Kovács István a legmagasabb összegű nyereményt kapta.

Pap-Kovács István szeret másokon önzetlenül segíteni, nyugdíjas éveiben is mindig talál magának valamilyen munkát, amivel foglalkozhat. Most is szívesen fényképez, a természetfotókat szereti a legjobban. Régebben esküvőket is fotózott. Úgy fogalmazott, amiket eddigi élete során megtanult, azt nem mindig azért tette, mert az lett a szakmája, hanem azért mert éppen az érdekelte és jó szinten művelhesse

Alapelve, hogy sosem szabad lefekvés előtt valami szomorút, vagy felkavarót nézni/olvasni, inkább nézzük meg este egy humor műsort, hogy utána jót aludhassunk.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Pap-Kovács István egy aktív nyugdíjas klubot vezet

Az E.ON Nyugdíjas Klub hideg időben általában az Agóra Kulturális Központban tanyázik, de jó időben sokat kirándulnak. Szorosan kötődnek az E.ON-hoz, a cégnek van egy turista háza Vinyén, ahol minden évben bográcsozáson és erdei sétákon vesznek részt, illetve Litérre is hasonló összejöveteleket szerveznek. Tavaly kirándultak például Visegrádon, Esztergomban, Dégen, Ozorán, Zircen és még számos helyen megfordultak.