Elbúcsúzott a legendás magyar légimentő, megható videóval köszöntek el tőle

Dr. Golopencza Pál nyugdíjba vonulása új fejezetet nyit életében, miután 47 évet töltött az Országos Mentőszolgálatnál – írta az Ajka Mentők Facebook-oldala. A nyugdíjas légimentő közel öt évtized munka után megkezdte a megérdemelt pihenést.

A képen az immár nyugdíjas légimentő, dr. Golopencza Pál, akit kollégái különleges videóval búcsúztattak a Facebook-oldalukon.

Fotó: Ajkamentők

Golopencza Pál, a nyugdíjas légimentő hivatástudata példaértékű

A főorvos 1978 óta dolgozott a mentőszolgálatnál, és pályafutása során számos életmentő akcióban vett részt. A légimentők és kollégái a Facebookon közzétett videóval köszönték meg munkáját, emlékezve az együtt töltött évekre, a sikerekre és a kihívásokra.

Golopencza Pál szakmai példamutatása és hivatás iránti elkötelezettsége generációkat inspirált. Az Ajka Mentők is jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánnak neki.

Az elmúlt években több hasonló, hosszú pályafutást lezáró helyi eseményről is beszámoltunk: 2025 augusztusában Csizmadia Tibor, a Pápai Mentőállomás oszlopos tagja 34 év szolgálat után vonult nyugdíjba, közel 5200 szolgálattal és megszámlálhatatlan életmentéssel a háta mögött. A pápai mentős búcsúja emlékeztetett arra, milyen jelentős szerepet játszanak a mentősök közösségünk mindennapjaiban.