Elbúcsúzott a legendás magyar légimentő, megható videóval köszöntek el tőle
A főorvos úr hosszú évtizedeken át szolgálta a mentőszolgálatot. Nyugdíjba vonulása alkalmából a légimentők különleges búcsúvideóval gratuláltak dr. Golopencza Pálnak: az immár nyugdíjas légimentő 47 év szolgálat után kezdte meg a jól megérdemelt pihenését.
Dr. Golopencza Pál nyugdíjba vonulása új fejezetet nyit életében, miután 47 évet töltött az Országos Mentőszolgálatnál – írta az Ajka Mentők Facebook-oldala. A nyugdíjas légimentő közel öt évtized munka után megkezdte a megérdemelt pihenést.
Golopencza Pál, a nyugdíjas légimentő hivatástudata példaértékű
A főorvos 1978 óta dolgozott a mentőszolgálatnál, és pályafutása során számos életmentő akcióban vett részt. A légimentők és kollégái a Facebookon közzétett videóval köszönték meg munkáját, emlékezve az együtt töltött évekre, a sikerekre és a kihívásokra.
Golopencza Pál szakmai példamutatása és hivatás iránti elkötelezettsége generációkat inspirált. Az Ajka Mentők is jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket kívánnak neki.
Az elmúlt években több hasonló, hosszú pályafutást lezáró helyi eseményről is beszámoltunk: 2025 augusztusában Csizmadia Tibor, a Pápai Mentőállomás oszlopos tagja 34 év szolgálat után vonult nyugdíjba, közel 5200 szolgálattal és megszámlálhatatlan életmentéssel a háta mögött. A pápai mentős búcsúja emlékeztetett arra, milyen jelentős szerepet játszanak a mentősök közösségünk mindennapjaiban.
Nem sokkal később, szeptemberben Isó Zoltán evangélikus lelkész 35 évnyi szolgálatot követően búcsúzott a veszprémi gyülekezettől, amelyben az önkormányzat és országgyűlési képviselők egyaránt köszöntötték őt nyugdíjazása alkalmából.
Ezek a történetek, akárcsak Golopencza Pál 47 évnyi munkája az Országos Mentőszolgálatnál, azt bizonyítják, hogy a hosszú és elhivatott szolgálat nemcsak szakmai, hanem közösségi jelentőséggel is bír, és a helyi közösségek mindig méltó módon búcsúztatják az elkötelezett szakembereket.