A nyugdíjas egyesület elnöke a nyugdíjkorrekcióról

Mivel az infláció magasabb lett, a nyugdíjakat meg fogják emelni. Orbán Viktor ígérete szerint nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből és ezt a vállalást eddig minden évben teljesítették, most sem lesz másként, a nyugdíjkorrekció által. A miniszterelnök reményei szerint már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent.

Simon Gyula Mátyás szerint a nyugdíjkorrekció nagy segíség a kis nyugdíjjal rendelkezőknek

Fotó: Szilas Lilla/Napló

Nagy segítség az időseknek a nyugdíjkorrekció

Simon Gyula Mátyás, a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke szerkesztőségünknek elmondta, hogy a kormány folyamatosan gondoskodik a lehetőségeikhez mérten a nyugdíjasokról. Az idősek világnapja alkalmából bejelentették, hogy nem csak az infláció korrekció mértékével, vagyis 1,6 százalékkal emelik a nyugdíjt, de a 13. havi nyugdíjat is megtartják. Az egyesület elnöke szerint nagy segítséget nyújt, főleg a kis nyudíjjal rendelkezőknek. A kis nyugdíjjal rendelkezők számára az év vége, a karácsony előtt jól jön. Arányában nézve, ők kevesebbet kapnak, mint a magasabb nyugdíjjal rendelkezők, de ez egy gondoskodásforma a nyugdíjasok felé. Jó érzés számára, hogy a fiatalok támogatása mellett az idősekre is gondolnak.