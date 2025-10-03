október 3., péntek

Novemberben érkezik a nyugdíjkorrekció

Címkék#nyugdíjkorrekció#infláció#Orbán Viktor

„Az utolsó simításokat végzem a 2025. november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten” – osztotta meg a nagy hírt Orbán Viktor miniszterelnök.

Veol.hu

Orbán Viktor miniszterelnök egy Facebook-oldalára feltöltött Reels-videóban jelentette be, hogy mivel az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, a nyugdíjakat meg fogják emelni. Azt ígérték, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből és ezt a vállalást eddig minden évben teljesítették. Orbán Viktor a videóban hangsúlyozta, hogy ez idén sem lesz másként, minden nyugdíjas megkapja, ami jár a nyugdíjkorrekció által. 

A miniszterelnök ígérete szerint minden nyugdíjas megkapja, ami jár a nyugdíjkorrekció által
A miniszterelnök ígérete szerint minden nyugdíjas megkapja, ami jár a nyugdíjkorrekció által
Fotó: Pexels

A miniszterelnök reményei szerint már novemberben mindenki megkapja a nyugdíjának megfelelő összeget, ez átlagosan 51 ezer forintot jelent. Orbán Viktor úgy fogalmazott, ez nagy dolog, mivel Európában mindenhol spórolnak. 

Magyarországon megvalósítható a nyugdíjkorrekció

„Ha fizetni kell, szívják a fogukat, mert elküldték a pénzüket Ukrajnába. Ha Ukrajnában van a pénzed, akkor nem tudsz nyugdíjat emelni, nem tudsz segíteni, a családoknak, meg a fiataloknak sem. De mi nem engedjük, hogy a magyarok pénze Ukrajnába jusson, ezért van most családtámogatás-emelkedés, tudunk indítani a fiataloknak lakásprogramot és a nyugdíjasok is megkapják, ami jár” – összegezte Orbán Viktor. 

 

