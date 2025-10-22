Szívhez szóló pillanatok Balatonfüreden az 1956-os forradalom emlékére

Az október 23 Balatonfüred eseményein a város közösségei egész napos koszorúzásokkal tisztelegnek a történelmi emlékek előtt, miközben a programok a nap folyamán különböző helyszíneken folytatódnak – írja a Balatonfüred.hu.

Az október 23 Balatonfüred rendezvényei a közösségek összefogását és a történelmi emlékek méltó felidézését szolgálják.

Forrás: balatonfured.hu

Október 23 Balatonfüred helyszínei és programjai

A nap első programja a Tagore sétányon, a Bibó-szobornál 9:30-kor kezdődik, ahol Kuti Rezső önkormányzati képviselő köszöntője után a város képviselői koszorúznak.

Ezt követően a Kovászna parkban 10:30-kor folytatódnak a megemlékezések, eső esetén a Krisztus Király Plébániatemplom biztosítja az alkalom helyszínét. A Balatonfüred Város Koncert Fúvószenekara térzenével kíséri a rendezvényt, majd Dr. Korzenszky Richárd OSB, a Tihanyi Bencés Apátság emeritus perjele tart ünnepi beszédet. A műsort Kőrösi Csaba és Máté P. Gábor, a Veszprémi Petőfi Színház színművészei előadásával egészítik ki, amit hivatalos koszorúzás zár.

Délután Bata ligetben (Balatonarács) 16:30-kor Böröcz István önkormányzati képviselő köszöntője nyitja a programot. Közreműködik Bóka Júlia, a Lóczy Lajos Gimnázium 9. osztályos tanulója, majd a nap harmadik koszorúzásával zárul az esemény.

Az esti program a Köztemetőben 18:00-kor kezdődik, ahol ökumenikus imával emlékeznek a szabadságharcosok emlékkeresztjénél, közreműködik a Kék Balaton Dalkör, és az ’56-os áldozatok emlékkeresztjét is utolsónak megkoszorúzzák.

A programok során a történelmi helyszínek életre kelnek, a közösségek aktív részvétele lehetővé teszi az emlékezés átélését minden korosztály számára. Az október 23 Balatonfüred rendezvényei így nemcsak a múlt emlékeit idézik fel, hanem a közösségi összetartást is erősítik, miközben a résztvevők számára élményszerű módon mutatják be a történelmi események jelentőségét.

A városban legutóbb hasonlóan az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmával tartottak hasonló, közösségi szellemű rendezvényt: szentmise, kenyérszentelés, ünnepi beszédek és kitüntetések adták a program gerincét. A Szent István téri programok mellett kulturális műsorok, koszorúzások és a Tagore-sétány borhetei is színesítették az ünnepet, ahol a vendégek közel háromszáz tételből válogathattak. Az eseménysorozat így nemcsak az államalapításra való emlékezést, hanem a város közösségi és kulturális életének sokszínűségét is megmutatta.