Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója idén csütörtöki napra esik, emiatt október 23-án országos boltzár lesz érvényben. Vagyis a nemzeti ünnepen a nagyobb áruházak, mint a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan is zárva tartanak. De mi a helyzet az ünnepnap utáni hosszú hétvégével? Cikkünkből megtudhatja, melyik bolt hogyan lesz nyitva október 24-én, 25-én és 26-án.

Így változik a boltok nyitvatartása az október 23-i hosszú hétvégén

Fotó: Shutterstock

Boltok nyitvatartása az október 23-i hosszú hétvégén

Hosszú hétvége 2025-ben október 24-25-26. Viszont október 24-e nem munkaszüneti napnak, hanem pihenőnapnak számít, vagyis általánosságban elmondható, hogy a nagyobb üzletláncok nyitva lesznek, általában a megszokott pénteki nyitvatartás szerint. Bár boltzárra nem kell számítani, előfordulhat, hogy egyes helyeken rövidített nyitvatartással látogathatóak csak az üzletek. A hétvégén, vagyis október 25-én és 26-án már a megszokott hétvégi rend szerint lesznek nyitva a boltok.

A boltláncok nyitvatartása:

Spar és Interspar

Október 23-án zárva

Október 24-én pénteki nyitvatartás

Október 25–26-án hétvégi rend

Tesco

Október 23-án zárva

Október 24-én nyitva, általában a szokásos pénteki órákban

Október 25–26-án hétvégi rend

Lidl

Október 23-án zárva

Október 24-én nyitva, a szokásos pénteki rend szerint

Október 25–26-án hétvégi nyitvatartás

Aldi

Október 23-án zárva lesznek

Október 24-én ismét nyitva, jellemzően normál pénteki időben

Október 25–26-án hétvégi rend

Penny

Október 23-án zárva

Október 24-én ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással

Szombaton és vasárnap hétvégi rend

Auchan

Október 23-án zárva

Október 24-én a hipermarketek kinyitnak, jellemzően 7–22 óra között

Október 25–26-án a megszokott hétvégi nyitvatartás

CBA, Coop, Reál

A kisebb üzleteknél eltérő lehet a nyitvatartás. A legtöbb kisbolt október 23-án szintén zárva lesz, de jellemzően október 24-én már várják a vásárlókat, ahogyan a hétvégén is. Illetve a családilag üzemeltetett boltok és pékségek maguk döntenek arról, hogy az ünnep alatt és azt követően nyitva tartanak-e.

Hová mehetünk vásárolni október 23-án?

Vannak olyan üzletek, melyek az ünnepnapokon is nyitva tartanak, így a halaszthatatlan vásárlást október 23-án elintézhetjük a benzinkutakon működő boltokban, nonstop boltokban, trafikokban, de nyitva lesznek egyes újságárusok, virágboltok és vendéglátóegységek is.