Így változik a boltok nyitvatartása az október 23-i hosszú hétvégén
Érdemes előre bevásárolni, ugyanis az október 23-i négynapos hétvégén sok bolt zárva tart, vagy megváltozott nyitvatartással várja a vásárlókat.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója idén csütörtöki napra esik, emiatt október 23-án országos boltzár lesz érvényben. Vagyis a nemzeti ünnepen a nagyobb áruházak, mint a Lidl, az Aldi, a Tesco, a Spar, a Penny és az Auchan is zárva tartanak. De mi a helyzet az ünnepnap utáni hosszú hétvégével? Cikkünkből megtudhatja, melyik bolt hogyan lesz nyitva október 24-én, 25-én és 26-án.
Boltok nyitvatartása az október 23-i hosszú hétvégén
Hosszú hétvége 2025-ben október 24-25-26. Viszont október 24-e nem munkaszüneti napnak, hanem pihenőnapnak számít, vagyis általánosságban elmondható, hogy a nagyobb üzletláncok nyitva lesznek, általában a megszokott pénteki nyitvatartás szerint. Bár boltzárra nem kell számítani, előfordulhat, hogy egyes helyeken rövidített nyitvatartással látogathatóak csak az üzletek. A hétvégén, vagyis október 25-én és 26-án már a megszokott hétvégi rend szerint lesznek nyitva a boltok.
A boltláncok nyitvatartása:
Spar és Interspar
- Október 23-án zárva
- Október 24-én pénteki nyitvatartás
- Október 25–26-án hétvégi rend
Tesco
- Október 23-án zárva
- Október 24-én nyitva, általában a szokásos pénteki órákban
- Október 25–26-án hétvégi rend
Lidl
- Október 23-án zárva
- Október 24-én nyitva, a szokásos pénteki rend szerint
- Október 25–26-án hétvégi nyitvatartás
Aldi
- Október 23-án zárva lesznek
- Október 24-én ismét nyitva, jellemzően normál pénteki időben
- Október 25–26-án hétvégi rend
Penny
- Október 23-án zárva
- Október 24-én ismét nyitva, a szokásos pénteki nyitvatartással
- Szombaton és vasárnap hétvégi rend
Auchan
- Október 23-án zárva
- Október 24-én a hipermarketek kinyitnak, jellemzően 7–22 óra között
- Október 25–26-án a megszokott hétvégi nyitvatartás
CBA, Coop, Reál
A kisebb üzleteknél eltérő lehet a nyitvatartás. A legtöbb kisbolt október 23-án szintén zárva lesz, de jellemzően október 24-én már várják a vásárlókat, ahogyan a hétvégén is. Illetve a családilag üzemeltetett boltok és pékségek maguk döntenek arról, hogy az ünnep alatt és azt követően nyitva tartanak-e.
Hová mehetünk vásárolni október 23-án?
Vannak olyan üzletek, melyek az ünnepnapokon is nyitva tartanak, így a halaszthatatlan vásárlást október 23-án elintézhetjük a benzinkutakon működő boltokban, nonstop boltokban, trafikokban, de nyitva lesznek egyes újságárusok, virágboltok és vendéglátóegységek is.