Elismerésben részesültek Balatonalmádi város kiemelkedő polgárai

Pandur Ferenc alpolgármester október 23-i ünnepi beszédét és az ünnepi műsort követően Váth János-díjat kapott Müllerné dr. Síró Edit fül-orr gégész, az egészségügyben végzett fáradhatatlan munkája, betegek iránt tanúsított elkötelezettsége és a szakmához való alázata elismeréseként – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal.

Fotó: Balatonalmádi Város/Facebook

Dr. Óvári Ferenc-díjban részesült Szabó Jenő nyugalmazott pénzügyi osztályvezető, volt önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság korábbi elnöke, Balatonalmádi Város fejlesztése érdekében végzett lelkiismeretes, példamutató és eredményes munkája elismeréseként. A megemlékezés koszorúzással zárult.