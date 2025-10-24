október 24., péntek

Salamon névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megemlékzés

1 órája

Elismerésben részesültek Balatonalmádi város kiemelkedő polgárai

Címkék#Szabó Jenő#Október 23#Müllerné dr Síró Edit

Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett Balatonalmádi a Hősi emlékműnél, ahol két díjat is átadtak.

Szilas Lilla

Pandur Ferenc alpolgármester október 23-i ünnepi beszédét és az ünnepi műsort követően Váth János-díjat kapott Müllerné dr. Síró Edit fül-orr gégész, az egészségügyben végzett fáradhatatlan munkája, betegek iránt tanúsított elkötelezettsége és a szakmához való alázata elismeréseként – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal

Október 23-án elismerésben részesítették Müllerné dr. Síró Editet és Szabó Jenőt
Október 23-án elismerésben részesítették Müllerné dr. Síró Editet és Szabó Jenőt
Fotó: Balatonalmádi Város/Facebook

Elismerések átadása október 23-án

Dr. Óvári Ferenc-díjban részesült Szabó Jenő nyugalmazott pénzügyi osztályvezető, volt önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság korábbi elnöke, Balatonalmádi Város fejlesztése érdekében végzett lelkiismeretes, példamutató és eredményes munkája elismeréseként. A megemlékezés koszorúzással zárult.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu