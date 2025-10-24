5 órája
Elismerésben részesültek Balatonalmádi város kiemelkedő polgárai
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezett Balatonalmádi a Hősi emlékműnél, ahol két díjat is átadtak.
Pandur Ferenc alpolgármester október 23-i ünnepi beszédét és az ünnepi műsort követően Váth János-díjat kapott Müllerné dr. Síró Edit fül-orr gégész, az egészségügyben végzett fáradhatatlan munkája, betegek iránt tanúsított elkötelezettsége és a szakmához való alázata elismeréseként – írja a Balatonalmádi Város Facebook-oldal.
Elismerések átadása október 23-án
Dr. Óvári Ferenc-díjban részesült Szabó Jenő nyugalmazott pénzügyi osztályvezető, volt önkormányzati képviselő, a Pénzügyi Bizottság korábbi elnöke, Balatonalmádi Város fejlesztése érdekében végzett lelkiismeretes, példamutató és eredményes munkája elismeréseként. A megemlékezés koszorúzással zárult.