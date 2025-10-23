Veszprém 1956 szellemében őrzi a hősök bátorságát és a megbékélés üzenetét

Így Veszprém az 1956-os forradalom egyik fontos vidéki központjává vált. A demonstráción felszólalt Brusznyai Árpád is, aki a forradalom napjaiban a város szellemi vezetőjeként a béke, az igazság és a nemzeti egység hangján szólt. Az október 23-i megemlékezés során minden évben külön tisztelettel emlékeznek rá, hiszen a megtorlások idején mártírhalált halt, alakja pedig azóta is a veszprémi szabadságküzdelem egyik legfontosabb szimbóluma.

Nemzeti ünnep Veszprémben: az október 23-i megemlékezés koszorúzással hajtottak fejet Brusznyai Árpád és az 1956-os forradalom hősei előtt

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Az 1956. október 23-i megemlékezés idén is a város egyik legfontosabb nemzeti ünnepe. A programok központi helyszíne a Brusznyai-emlékmű volt, ahol a város vezetői, intézményei, civil szervezetei és lakói közösen hajtottak fejet a hősök előtt. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékmű talapzatánál, kifejezve hálájukat és tiszteletüket azok iránt, akik 1956-ban a szabadságért harcoltak. A koszorúzás méltóságteljes csendben zajlott, miközben mécsesek fénye világította meg a mártír emlékszobrát.

A veszprémi október 23-i megemlékezés központi pillanata az volt, amikor Ovádi Péter országgyűlési képviselő lépett a mikrofonhoz, hogy elmondja ünnepi beszédét. Szavai mély tartalommal és személyes hangvétellel idézték fel a magyar forradalom hőseinek örökségét, miközben a múlt tanulságait a jelen számára is érvényes üzenetekké formálta.

Október 23-i megemlékezés – Veszprémben évről-évre a szabadság üzenetét hordozza

Beszéde elején Ovádi név szerint emlékezett meg azokról, akik az 1956-os események során a történelem két oldalán álltak: hősökről és elnyomókról egyaránt. Felsorolta többek között Nagy Imre, Maléter Pál, Tóth Ilona és Brusznyai Árpád nevét, valamint azokat is, akik a megtorlás és a zsarnokság oldalán álltak – Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt és Pap Jánost. „Mindannyian magyarok voltak, ugyanazon nemzet fiai, mégis másként írták be nevüket a történelem lapjaira” – fogalmazott. Kiemelte, hogy a történelem mindig kettős arcot mutat, de az idő képes elválasztani a hősöket az árulóktól.