Veszprém 1956 szellemében őrzi a hősök bátorságát és a megbékélés üzenetét
1956. október 23-án Veszprémben is fellobbant a szabadság lángja. A város polgárai, egyetemistái és munkásai egyaránt kiálltak a nemzeti függetlenségért, és a forradalom napjaiban a Petőfi Színházban több mint háromszáz fő gyűlt össze, hogy közösen fejezzék ki tiltakozásukat a diktatúra ellen, valamint támogatásukat a budapesti események iránt. Az 1956-os események óta az október 23-i megemlékezés a veszprémiek számára nemcsak ünnep, hanem a szabadság iránti hűség kifejezése is.
Így Veszprém az 1956-os forradalom egyik fontos vidéki központjává vált. A demonstráción felszólalt Brusznyai Árpád is, aki a forradalom napjaiban a város szellemi vezetőjeként a béke, az igazság és a nemzeti egység hangján szólt. Az október 23-i megemlékezés során minden évben külön tisztelettel emlékeznek rá, hiszen a megtorlások idején mártírhalált halt, alakja pedig azóta is a veszprémi szabadságküzdelem egyik legfontosabb szimbóluma.
Az 1956. október 23-i megemlékezés idén is a város egyik legfontosabb nemzeti ünnepe. A programok központi helyszíne a Brusznyai-emlékmű volt, ahol a város vezetői, intézményei, civil szervezetei és lakói közösen hajtottak fejet a hősök előtt. Az ünnepség a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékmű talapzatánál, kifejezve hálájukat és tiszteletüket azok iránt, akik 1956-ban a szabadságért harcoltak. A koszorúzás méltóságteljes csendben zajlott, miközben mécsesek fénye világította meg a mártír emlékszobrát.
A veszprémi október 23-i megemlékezés központi pillanata az volt, amikor Ovádi Péter országgyűlési képviselő lépett a mikrofonhoz, hogy elmondja ünnepi beszédét. Szavai mély tartalommal és személyes hangvétellel idézték fel a magyar forradalom hőseinek örökségét, miközben a múlt tanulságait a jelen számára is érvényes üzenetekké formálta.
Október 23-i megemlékezés – Veszprémben évről-évre a szabadság üzenetét hordozza
Beszéde elején Ovádi név szerint emlékezett meg azokról, akik az 1956-os események során a történelem két oldalán álltak: hősökről és elnyomókról egyaránt. Felsorolta többek között Nagy Imre, Maléter Pál, Tóth Ilona és Brusznyai Árpád nevét, valamint azokat is, akik a megtorlás és a zsarnokság oldalán álltak – Rákosi Mátyást, Gerő Ernőt és Pap Jánost. „Mindannyian magyarok voltak, ugyanazon nemzet fiai, mégis másként írták be nevüket a történelem lapjaira” – fogalmazott. Kiemelte, hogy a történelem mindig kettős arcot mutat, de az idő képes elválasztani a hősöket az árulóktól.
Ovádi Péter szerint 1956 jelentősége nem pusztán abban állt, hogy a magyar nép fegyvert fogott a zsarnokság ellen, hanem abban is, hogy ez a küzdelem az igazság és az emberi méltóság védelméről szólt. „Az igazságot nem lehet börtönbe zárni – mondta. – Egy ideig el lehet hallgattatni, de láthatatlanul mindig tovább él az emberek szívében.” Hangsúlyozta, hogy a forradalom olyan erkölcsi alapokat teremtett, amelyekre ma is építeni kell, mert 1956 nem csupán történelmi esemény, hanem a magyar lélek örök tartópillére.
A képviselő beszédében külön fejezetet szentelt Brusznyai Árpád emlékének. Felidézte, hogy Brusznyai nemcsak tanár és közösségi vezető volt, hanem erkölcsi iránytű is, aki a forradalom napjaiban a béke és az emberiesség útját kereste. „Brusznyai nem a bosszú, hanem az igazság embere volt – mondta Ovádi. – Tudta, hogy a gyűlölet nem teremthet szabadságot, és hogy a megtorlás sosem lehet válasz az elnyomásra.” A képviselő megidézte Brusznyai feleségének megrendítő szavait is: „Valakinek egyszer el kell kezdenie megbocsátani, ha van mit megbocsátani. Keresztény módon. Csak így lehet tovább élni.” Ovádi szerint ezek a sorok az 1956-os forradalom valódi erkölcsi üzenetét hordozzák: a megbékélés, az emberi tartás és a hit erejét a legnehezebb időkben is.
Egy város, amely nem felejt – Veszprém 1956 hőseire emlékezett
Hangsúlyozta, hogy a történelem végül igazságot szolgáltatott: a zsarnokok szobrai ledőltek, a diktatúra kiszolgálói eltűntek a közéletből, a hősök neveit pedig ma már tisztelettel ejtik ki az emberek. Ugyanakkor figyelmeztetett is: „Nem szabad azt hinnünk, hogy a gyűlölet végleg eltűnt. A másként gondolkodók elleni indulat, a megosztottság mindig új formában térhet vissza. Ezért nekünk, veszprémieknek különösen fontos, hogy őrizzük Brusznyai Árpád örökségét: a hitet abban, hogy a jövő csak tiszteletre, emberségre és összetartásra épülhet.”
Ovádi felidézte, hogy Veszprém az elmúlt évtizedekben is megőrizte közösségi erejét. „Ebben a városban mindig is volt helye a sokszínűségnek, a párbeszédnek, az egymás iránti tiszteletnek. Brusznyai Árpád városában a jövő csak akkor marad erős, ha sosem engedjük, hogy a gyűlölet gyökeret verjen” – hangsúlyozta.
Beszéde zárásaként a képviselő arra kérte a megemlékezés résztvevőit, hogy a gyertyák fénye, melyek a hősök emlékére gyulladtak, ne csupán a múltat világítsák meg, hanem a jövő útját is. „Világítsanak nekünk ezek a mécsesek – mondta –, mutassanak irányt a tisztesség, a megbecsülés és a közös jövő felé. Mert 1956 hősei nem csupán a szabadságért haltak meg – ők az emberi méltóság örök őrzői maradtak.”
Az 1956-os forradalom Veszprém szívében: a szabadság lángjától a pufajkás bosszúig
A nemzeti ünnep alkalmából rendezett október 23-i programok kulturális eseményekkel folytatódtak. A Tarsoly zenekar, a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és Keresztes János művész közreműködésével zajló műsor méltó zenei és szellemi keretet adott az emlékezésnek.
A megemlékezéshez kapcsolódóan a Hangvilla nagytermében „A szobor mögött” címmel felolvasóestet rendeztek, amelyen a Brusznyai család tagjai is részt vettek. A rendezvény személyes és megható módon idézte fel Brusznyai Árpád életét, a család tragédiáját, és azt az erkölcsi tartást, amely példát ad ma is minden generáció számára.
Veszprém városa számára az 1956-os forradalom és szabadságharc emléke élő hagyomány. Az évforduló minden évben lehetőséget ad arra, hogy a város lakói közösen hajtsanak fejet a hősök előtt, és megerősítsék közösségi összetartozásukat. A múlt üzenete ma is világos: a szabadság és a függetlenség értékeiért mindig érdemes kiállni.
Tisztelet a hősöknek. Tisztelet Veszprém 1956-os mártírjainak.
