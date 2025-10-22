1 órája
Fiatalok és idősek együtt emlékeztek október 22-én Csopakon (+ galéria)
Csopakon az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve a Csopaki Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói ünnepi műsort adtak elő.
Az október 23-i eseményekről emlékeztek meg Csopakon a kultúrházban szerdán, majd a vonulást követően koszorúkat helyezték el a Hősi emlékműnél. Az ünnepi műsorban az emberi sorsok kerültek előtérbe. Az előadás egyben megemlékezés is volt a nemrég elhunyt Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költőről, műfordítóról. Ő is ott volt a pesti srácok között, és bűnhődött azért, mert felvállalta véleményét – az ő versei is szerepeltek a műsorban.
Október 23.: Csopak közössége az 1956-os forradalom hősei előtt tisztelgett
Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy az ünnepségen együtt emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségéről, a szabadságvágyról, testvéri szeretetről és a mindent feláldozni kész emberi nagyságról.
Mert, aki az életét kész adni a nemzet szabadságáért, az mindenét feláldozza másokért, a jövendő nemzedékért. Azokért, akik majd tovább viszik a magyar szabadság lángját
– fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő mindenkit arra kért, gondolják át, méltón őrzik-e a forradalom szellemét, megtesznek-e mindent, hogy Magyarország erős, és a jövő nemzedékei számára is a szabadság és nemzeti értékeink hazája legyen. „Mi, magyarok elsősorban magyarok szeretnénk maradni" – mondta Kontrát Károly. Ez szerinte abban nyilvánul meg, hogy ragaszkodunk az anyanyelvünkhöz, gyökereinkhez, kultúránkhoz. Úgy fogalmazott, ahogy 1956-ban fellázadtunk, ma se fogunk idegen hatalmak bábjaként élni, sem más szabályai szerint.
Fiatalok és idősek együtt emlékeztek CsopakonFotók: Nagy Lajos
A nemzet összetartása számtalan különböző akaratból, szándékból és életútból áll össze az országgyűlési képviselő szerint. 1956-ban idősek és fiatalok is ugyanazt akarták és ugyanazért hoztak áldozatot. „Szabad és független Magyarországot akartak, amelyben érdemes élni" – mondta.
„A mi nemzedékünk sikere az lehet, hogyha a gyermekeink számára egy lelkében, álmában, működésében megújult Magyarországot adhatunk át" – zárta beszédét Kontrát Károly.