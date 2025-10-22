október 23., csütörtök

Gyöngyi névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
’56 szelleme él

10 órája

Fiatalok és idősek együtt emlékeztek október 22-én Csopakon (+ galéria)

Címkék#forradalom#hős#ünnepség

Csopakon az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezve a Csopaki Református Általános Iskola 7. osztályos tanulói ünnepi műsort adtak elő.

Szilas Lilla

Az október 23-i eseményekről emlékeztek meg Csopakon a kultúrházban szerdán, majd a vonulást követően koszorúkat helyezték el a Hősi emlékműnél. Az ünnepi műsorban az emberi sorsok kerültek előtérbe. Az előadás egyben megemlékezés is volt a nemrég elhunyt Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költőről, műfordítóról. Ő is ott volt a pesti srácok között, és bűnhődött azért, mert felvállalta véleményét – az ő versei is szerepeltek a műsorban. 

Kontrát Károly is beszédet mondott a rendezvényen. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségéről emlékezünk meg országszerte
Kontrát Károly is beszédet mondott a rendezvényen. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségéről emlékezünk meg országszerte
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Október 23.: Csopak közössége az 1956-os forradalom hősei előtt tisztelgett

Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy az ünnepségen együtt emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségéről, a szabadságvágyról, testvéri szeretetről és a mindent feláldozni kész emberi nagyságról. 

Mert, aki az életét kész adni a nemzet szabadságáért, az mindenét feláldozza másokért, a jövendő nemzedékért. Azokért, akik majd tovább viszik a magyar szabadság lángját

– fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő mindenkit arra kért, gondolják át, méltón őrzik-e a forradalom szellemét, megtesznek-e mindent, hogy Magyarország erős, és a jövő nemzedékei számára is a szabadság és nemzeti értékeink hazája legyen. „Mi, magyarok elsősorban magyarok szeretnénk maradni" – mondta Kontrát Károly. Ez szerinte abban nyilvánul meg, hogy ragaszkodunk az anyanyelvünkhöz, gyökereinkhez, kultúránkhoz. Úgy fogalmazott, ahogy 1956-ban fellázadtunk, ma se fogunk idegen hatalmak bábjaként élni, sem más szabályai szerint. 

Fiatalok és idősek együtt emlékeztek Csopakon

Fotók: Nagy Lajos

A nemzet összetartása számtalan különböző akaratból, szándékból és életútból áll össze az országgyűlési képviselő szerint. 1956-ban idősek és fiatalok is ugyanazt akarták és ugyanazért hoztak áldozatot. „Szabad és független Magyarországot akartak, amelyben érdemes élni" – mondta. 

„A mi nemzedékünk sikere az lehet, hogyha a gyermekeink számára egy lelkében, álmában, működésében megújult Magyarországot adhatunk át" – zárta beszédét Kontrát Károly. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu