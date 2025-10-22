Fiatalok és idősek együtt emlékeztek október 22-én Csopakon (+ galéria)

Az október 23-i eseményekről emlékeztek meg Csopakon a kultúrházban szerdán, majd a vonulást követően koszorúkat helyezték el a Hősi emlékműnél. Az ünnepi műsorban az emberi sorsok kerültek előtérbe. Az előadás egyben megemlékezés is volt a nemrég elhunyt Buda Ferenc, Kossuth- és József Attila-díjas magyar költőről, műfordítóról. Ő is ott volt a pesti srácok között, és bűnhődött azért, mert felvállalta véleményét – az ő versei is szerepeltek a műsorban.

Kontrát Károly is beszédet mondott a rendezvényen. Október 23-án az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségéről emlékezünk meg országszerte

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Október 23.: Csopak közössége az 1956-os forradalom hősei előtt tisztelgett

Kontrát Károly országgyűlési képviselő beszédében elmondta, hogy az ünnepségen együtt emlékeztek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségéről, a szabadságvágyról, testvéri szeretetről és a mindent feláldozni kész emberi nagyságról.

Mert, aki az életét kész adni a nemzet szabadságáért, az mindenét feláldozza másokért, a jövendő nemzedékért. Azokért, akik majd tovább viszik a magyar szabadság lángját

– fogalmazott Kontrát Károly. Az országgyűlési képviselő mindenkit arra kért, gondolják át, méltón őrzik-e a forradalom szellemét, megtesznek-e mindent, hogy Magyarország erős, és a jövő nemzedékei számára is a szabadság és nemzeti értékeink hazája legyen. „Mi, magyarok elsősorban magyarok szeretnénk maradni" – mondta Kontrát Károly. Ez szerinte abban nyilvánul meg, hogy ragaszkodunk az anyanyelvünkhöz, gyökereinkhez, kultúránkhoz. Úgy fogalmazott, ahogy 1956-ban fellázadtunk, ma se fogunk idegen hatalmak bábjaként élni, sem más szabályai szerint.