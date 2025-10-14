október 14., kedd

Helén névnap

Nemzeti ünnep

1 órája

Október 23-ai hosszú hétvége: így alakul a VKSZ-egységek nyitvatartása

Címkék#nyitvatartás#Október 23#október 23. nemzeti ünnep#hosszú hétvége#VKSZ

Közeledik az október 23-ai hosszú hétvége, ami sokak számára pihenést és programlehetőségeket ígér. A VKSZ tájékoztatása szerint azonban fontos változásokra kell számítani a munkanapok és nyitvatartások tekintetében október 23 vonatkozásában. Az alábbiakban részletesen összegzik, mely egységek mikor lesznek elérhetők.

Titzl Vivien

2025. október 23. munkaszüneti nap lesz Magyarországon az 1956-os forradalom ünnepe miatt. Ez egy négynapos hosszú hétvégét eredményez, mert az október 24-ei (pénteki) napot is pihenőnapnak adták ki. 

2025. október 23: az ünnep miatt változnak a nyitvatartások
Veszprém 2025. október 23-i nyitvatartások listája

A VKSZ tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 23–26. között hosszú hétvége lesz, azonban a pénteki, október 24-i munkanapot le kell dolgozni, így október 18-án, szombaton munkanap lesz. Ennek megfelelően az egyes egységek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.

A központi ügyfélszolgálat (Haszkovó u. 11/A) 2025. október 18-án, valamint a hosszú hétvége alatt, október 23-án zárva tart.

A hulladékgyűjtő telephely (Cseri lerakó) október 18-án és 25-én nyitva tart 7 és 15 óra között, így a lakosok ezen időszakban tudják leadni hulladékukat.

A parkolás és parkolási ügyfélszolgálat október 18-án, szombaton zárva tart; a közterületi fizető parkolók azonban munkanap lévén díjkötelesek lesznek. Az október 23–26. közötti hosszú hétvégén a közterületi parkolás díjmentes, a parkolási ügyfélszolgálat ezen időszakban szintén zárva tart. Kivételt képez a Bagolyvári parkolóház, a Szeglethy utcai mélygarázs és a Pannon Egyetem Campus mélygarázs, ahol az ünnepi időszak alatt is fizetni kell a parkolásért. A bérletek megújítása vagy új bérlet váltása regisztrációt követően elektronikus úton, a VKSZ weboldalán lehetséges.

A Piac- és Vásárcsarnok október 18-án nyitva tart 6 és 13 óra között. Október 24-én a pénteki nyitvatartás szerint, 25-én szombati rend szerint látogatható.

A temetőgondnokság ügyfélszolgálata október 18-án, valamint a hosszú hétvége alatt zárva tart, de a 24 órás halottszállítási ügyelet elérhető a 20/290-3355-ös telefonszámon.

A VKSZ felhívja a figyelmet, hogy a lakosok a változó nyitvatartás figyelembevételével tervezzék ügyeiket, hogy minden szolgáltatást zavartalanul vehessenek igénybe a hosszú hétvége során.

 

