Október 23-ai hosszú hétvége: így alakul a VKSZ-egységek nyitvatartása

2025. október 23. munkaszüneti nap lesz Magyarországon az 1956-os forradalom ünnepe miatt. Ez egy négynapos hosszú hétvégét eredményez, mert az október 24-ei (pénteki) napot is pihenőnapnak adták ki.

2025. október 23: az ünnep miatt változnak a nyitvatartások

Forrás: Polgárok Háza

Veszprém 2025. október 23-i nyitvatartások listája

A VKSZ tájékoztatja a lakosságot, hogy 2025. október 23–26. között hosszú hétvége lesz, azonban a pénteki, október 24-i munkanapot le kell dolgozni, így október 18-án, szombaton munkanap lesz. Ennek megfelelően az egyes egységek nyitvatartása az alábbiak szerint alakul.

A központi ügyfélszolgálat (Haszkovó u. 11/A) 2025. október 18-án, valamint a hosszú hétvége alatt, október 23-án zárva tart.

A hulladékgyűjtő telephely (Cseri lerakó) október 18-án és 25-én nyitva tart 7 és 15 óra között, így a lakosok ezen időszakban tudják leadni hulladékukat.

A parkolás és parkolási ügyfélszolgálat október 18-án, szombaton zárva tart; a közterületi fizető parkolók azonban munkanap lévén díjkötelesek lesznek. Az október 23–26. közötti hosszú hétvégén a közterületi parkolás díjmentes, a parkolási ügyfélszolgálat ezen időszakban szintén zárva tart. Kivételt képez a Bagolyvári parkolóház, a Szeglethy utcai mélygarázs és a Pannon Egyetem Campus mélygarázs, ahol az ünnepi időszak alatt is fizetni kell a parkolásért. A bérletek megújítása vagy új bérlet váltása regisztrációt követően elektronikus úton, a VKSZ weboldalán lehetséges.