Vásárlási csúcs Tapolcán október 23. előtt

Ma van az utolsó nap, amikor a városi üzletek és áruházak teljes nyitvatartással várják a vásárlókat. Az október 23. előtti napokban a tapolcai üzletekben már reggel óta nagy a forgalom, sokan igyekeznek beszerezni a hétvégi programokhoz szükséges élelmiszert, ajándékokat vagy kisebb háztartási cikkeket. Jelentős csúcsforgalomra lehet számítani a késő délutáni és az esti órákban, amikor a munka után érkező vásárlók is a boltok felé veszik az irányt.

Az október 23. előtti napokban a városi boltokban nagy volt a forgalom

Fotó: Seres Elizabeth/Napló

Zsúfoltak a boltok október 23. előtt

A bevásárlóközpontokban és kisebb üzletekben a pénztáraknál hosszabb sorokra érdemes készülni, így aki teheti, annak érdemes korábban indulni, hogy elkerülje a zsúfoltságot. Az üzletek a megszokott akciókkal és kedvezményekkel készülnek az utolsó napra, ezért ajánlott figyelni a kihelyezett plakátokat, illetve az online felületeket is.

A város közlekedésében is érezhető a megnövekedett forgalom, különösen a nagyobb bevásárlóközpontok környékén, ezért a gyalogosoknak és az autósoknak egyaránt fokozott figyelem ajánlott. Bár a boltok a megszokott időben zárnak, a délután és a kora este a legintenzívebb időszak, így aki csak most indul vásárolni, ne lepődjön meg a zsúfoltságon. Korábbi cikkünkben már összeszedtük a városi üzletek nyitvatartását, így érdemes előre tájékozódni, mielőtt elindulna vásárolni.

Az október 23-i ünnep előtti vásárlás ma tetőzik, és bár sokan az utolsó pillanatra hagyják a beszerzést, a boltok dolgozói minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy a vásárlás zökkenőmentes legyen. Tapolcán ma tényleg érdemes időben elindulni, ha az ember nem szeretne sorban állni vagy lemaradni a szezon legjobb ajánlatairól.