Így változik a vonatok és buszok közlekedése a nemzeti ünnepen és a hosszú hétvégén

A MÁV-csoport közleménye szerint a vonatok október 22-én a pénteki, október 23-án a szombati, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án pedig már ismét az eredeti, vasárnapi menetrend szerint közlekednek. A MÁV Országos Haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat; amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a menetrend szerinti közlekedés helyreállítását. Szükség esetén MÁVBUSZ-ok is készenlétben állnak, hogy minden utas és csoport kényelmesen célba juthasson.

Több kocsival és több férőhellyel indít vonatokat a MÁV-csoport október 23-án

Fotó: MÁV-csoport/Facebook

Az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCityk szerelvényei – főként október 22-én, az őszi szünet előtti utolsó tanítási napon – az általános hétvégéken megszokottnál több kocsival közlekednek. A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest–Miskolc–Nyíregyháza–Debrecen–Szolnok–Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest–Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest–Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest–Cegléd–Szeged viszonylatú Napfény, a Budapest–Győr–Szombathely viszonylatú Savaria, Dráva, Mura, továbbá a Budapest–Pécs viszonylatú Mecsek InterCityket több kocsival megerősítve közlekedteti a MÁV-csoport.

VOLÁN-buszok közlekedése az október 23-i hosszú hétvégén

Október 23-án és 26-án ünnepnapi, 24-én és 25-én szabadnapi menetrend szerint közlekednek. A hosszú hétvége után, október 27. és 31. között pedig az őszi szünetre való tekintettel, tanítás nélküli munkanapi menetrend szerint indulnak a járatok - írja a mavcsoport.hu.

HÉV-járatok közlekedése

A H5-ös és a H6-os HÉV október 23-ától 26-ig a szombaton és munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik. A H7-es HÉV vonalán október 23-án a munkaszüneti napi, 24-én és 25-én a szombati, 26-án a munkaszüneti napi menetrend érvényes. A H8-as és a H9-es HÉV helyett október 24-től 26-ig a vonal egy részén pótlóbuszok járnak.