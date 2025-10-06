október 6., hétfő

Október 6.

1 órája

A csend hangja

Címkék#emlékezés#október 6.#aradi vértanúk#nemzeti gyásznap

Október 6-án valahogy mindig más a levegő. A reggel hűvösebbnek tűnik, a zászlók színei komorabbak, és még a város zaja is mintha visszafogná magát. Ezen a napon nem harsog ünnepi muzsika, nincs tűzijáték, csak a történelem halk, méltóságteljes suttogása.

Veol.hu

Október 6. Az aradi tizenhárom

Október 6. - Néma főhajtás a hősök előtt
Október 6-án az aradi vértanúk hősiessége előtt hajtunk fejet
Forrás: ripost.hu

Október 6., a vértanúk emlékezete

Az 1848-49-es szabadságharc vértanúi. Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly, Lázár Vilmos és gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök halálának napja. Nevek, melyeket gyerekkorunkban kényszeredetten magoltunk, de felnőttként már értjük a mögöttük rejlő emberi történeteket. Nem csupán hősök voltak, hanem férfiak, akik tudták, mit jelent a szó: haza. És akiknek a döntései nem politikai vitákban, hanem a bitófa árnyékában születtek meg.

Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap
Forrás: archív/veol.hu

Október 6. nem a gyász ünnepe. Sokkal inkább a tartásé. Annak a csendes, mégis sziklaszilárd emberi méltóságnak, amely akkor is megmarad, amikor minden más elvész. Mert lehet országot elfoglalni, zászlót letépni, de a hitet, hogy igaz ügyért haltak meg, nem lehet elvenni. Ma, amikor a történelem már csak néhány bekezdés a tankönyvben, jó egy pillanatra megállni. Levenni a kalapot – nem a múlt, hanem a bátorság előtt.

 

