A csend hangja

Október 6. Az aradi tizenhárom.

Október 6-án az aradi vértanúk hősiessége előtt hajtunk fejet

Október 6., a vértanúk emlékezete

Az 1848-49-es szabadságharc vértanúi. Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly, Lázár Vilmos és gróf Batthyány Lajos, az első felelős magyar miniszterelnök halálának napja. Nevek, melyeket gyerekkorunkban kényszeredetten magoltunk, de felnőttként már értjük a mögöttük rejlő emberi történeteket. Nem csupán hősök voltak, hanem férfiak, akik tudták, mit jelent a szó: haza. És akiknek a döntései nem politikai vitákban, hanem a bitófa árnyékában születtek meg.

Október 6-a 2001 óta nemzeti gyásznap

Október 6. nem a gyász ünnepe. Sokkal inkább a tartásé. Annak a csendes, mégis sziklaszilárd emberi méltóságnak, amely akkor is megmarad, amikor minden más elvész. Mert lehet országot elfoglalni, zászlót letépni, de a hitet, hogy igaz ügyért haltak meg, nem lehet elvenni. Ma, amikor a történelem már csak néhány bekezdés a tankönyvben, jó egy pillanatra megállni. Levenni a kalapot – nem a múlt, hanem a bátorság előtt.