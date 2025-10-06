október 6., hétfő

Október 6.

58 perce

A tizenhárom hős emléke örök – Megemlékezések Veszprém megyében

Címkék#megemlékezések#október 6.#aradi vértanúk

Október 6. a magyar nemzet egyik legfájdalmasabb és legnemesebb napja: az 1849-ben Aradon kivégzett tizenhárom honvédtisztre (12 magyar tábornok és egy ezredes) emlékezünk, akik életüket adták a szabadságért és a hazáért.

Az aradi vértanúk nevei – Knezić Károly, Nagysándor József, Damjanich János, Aulich Lajos, Lahner György, Poeltenberg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Török Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel József, Dessewffy Arisztid és Lázár Vilmos – örökre beíródtak a magyar történelem könyvébe. 2025. október 6-án Veszprém megye számos településén csendes főhajtással, beszédekkel és koszorúzásokkal idézik meg a hősök emlékét.

Október 6 – A szabadság vérrel írt üzenete (Thorma János: „Aradi vértanúk” című festménye)
Forrás: kultura.hu

Október 6-án  a magyar szabadság hőseire emlékezünk

Balatonfüreden hétfőn délben, 12 órakor az Aradi vértanúk parkjában tartották az ünnepi megemlékezést. Az eseményt Balatonfüred Város Önkormányzata szervezte, ünnepi beszédet mondott Papp Krisztina, a Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola igazgatója. A műsorban közreműködtek az iskola diákjai, valamint a Reformkori Hagyományőrzők Társasága, akik korhű ruházatban idézték meg a szabadságharc szellemét. Az ünnepség koszorúzással zárult; eső esetén az esemény az Eötvös Loránd Általános Iskola tornatermében került megrendezésre.

Veszprémben 16:30-kor kezdődik a városi megemlékezés a Török Ignác utcai Aradi Vértanúk emlékműnél. Ünnepi beszédet mond Halmay Gábor önkormányzati képviselő, közreműködik a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és Keresztesi László színész.

A városrészekben külön megemlékezéseket is tartanak: Kádártán 16 órától a Dévai Bíró Mátyás parkban mond beszédet Varga Tamás alpolgármester, míg Gyulafirátóton 17 órakor a Batthyány Lajos-emlékszobornál emlékeznek. Itt Oberfrank Pál, Kossuth-díjas színművész, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója tart ünnepi beszédet, és fellépnek a Gyulaffy László Német Nemzetiségi Nyelvoktató Iskola diákjai. Az eseményt az Aradi vértanú 14 című film vetítése zárja a Művelődési Házban.

Balatonalmádiban 18 órakor a Hősi Emlékműnél rendez városi megemlékezést az önkormányzat és a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár. Ünnepi beszédet mond Szűcs Péter, a város alpolgármestere, közreműködnek a Györgyi Dénes Általános Iskola diákjai. A program koszorúzással zárul.

Ajkán 16 órakor a Templomdombon, a kopjafánál tartanak ünnepi megemlékezést. A városi eseményen Vallerné Horváth Andrea önkormányzati képviselő mond beszédet, a műsort pedig a Táltosok Társulata adja.

A megye településein zajló megemlékezések mind ugyanazon értéket hordozzák: a szabadság, a becsület és a hűség örök üzenetét. Október 6-án országszerte fellobban az emlékezés lángja, és újra tudatosul bennünk, hogy a múlt hősei nem tűntek el – példájuk ma is erőt ad minden magyar embernek. Az aradi vértanúk napja nem csupán nemzeti gyásznap, hanem a hit, a bátorság és a nemzeti összetartozás ünnepe is, amelyben minden koszorú, minden mécses és minden elhangzott szó a magyar szabadság örökségét erősíti.

 

