1 órája
Október ritmusában
Ahogy rövidülnek a napok, a szervezet és a háztartás is lassan átáll az őszi üzemmódra. A reggeli hűvös már emlékeztet arra, hogy ideje melegebben öltözni, átnézni a fűtést, és előkészíteni az autót a téliesebb napokra. A konyhában előkerülnek a gyömbérteák, a méz, a citrom, és valahogy a fahéj illata is több melegséget hoz, mint bármelyik radiátor.
Nemcsak a lakás, mi magunk is karbantartásra szorulunk. Érdemes tudatosan lassítani, pihenni, figyelni, mit üzen a testünk. A hideg hónapok nemcsak a takarékoskodásról és a vastag pulóverekről szólnak, hanem arról is, hogy befelé koncentráljunk: mire van valóban szükségünk, mit engedhetünk el, és mi ad energiát.
Októberben már érezni az év közben összegyűlt fáradtságot, az áruházakban pedig az utolsó őszi akciók után lassan felbukkan a karácsony ígérete. Érdemes fejbe előre felkészülni: család, barátok, programok– kötelezően megspékelve egy csipet derűvel. Az energiaszint bár fogyóban van, a teendők nem húzzák be a féket, érdemes tehát élesnek maradni és figyelni, miközben hívogat a kényelmes fotel.