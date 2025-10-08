október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jó reggelt, Veszprém vármegye!

53 perce

Október ritmusában

Címkék#természet#ősz#tél

Ahogy rövidülnek a napok, a szervezet és a háztartás is lassan átáll az őszi üzemmódra. A reggeli hűvös már emlékeztet arra, hogy ideje melegebben öltözni, átnézni a fűtést, és előkészíteni az autót a téliesebb napokra. A konyhában előkerülnek a gyömbérteák, a méz, a citrom, és valahogy a fahéj illata is több melegséget hoz, mint bármelyik radiátor.

Csizi Péter

Nemcsak a lakás, mi magunk is karbantartásra szorulunk. Érdemes tudatosan lassítani, pihenni, figyelni, mit üzen a testünk. A hideg hónapok nemcsak a takarékoskodásról és a vastag pulóverekről szólnak, hanem arról is, hogy befelé koncentráljunk: mire van valóban szükségünk, mit engedhetünk el, és mi ad energiát.

Rövidülnek a napok, a természet őszbe csavarodott, lassan a télre készül
Fotó: Fülöp Ildikó

Októberben már érezni az év közben összegyűlt fáradtságot, az áruházakban pedig az utolsó őszi akciók után lassan felbukkan a karácsony ígérete. Érdemes fejbe előre felkészülni: család, barátok, programok– kötelezően megspékelve egy csipet derűvel. Az energiaszint bár fogyóban van, a teendők nem húzzák be a féket, érdemes tehát élesnek maradni és figyelni, miközben hívogat a kényelmes fotel.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu