Október ritmusában

Nemcsak a lakás, mi magunk is karbantartásra szorulunk. Érdemes tudatosan lassítani, pihenni, figyelni, mit üzen a testünk. A hideg hónapok nemcsak a takarékoskodásról és a vastag pulóverekről szólnak, hanem arról is, hogy befelé koncentráljunk: mire van valóban szükségünk, mit engedhetünk el, és mi ad energiát.

Rövidülnek a napok, a természet őszbe csavarodott, lassan a télre készül

Fotó: Fülöp Ildikó

Októberben már érezni az év közben összegyűlt fáradtságot, az áruházakban pedig az utolsó őszi akciók után lassan felbukkan a karácsony ígérete. Érdemes fejbe előre felkészülni: család, barátok, programok– kötelezően megspékelve egy csipet derűvel. Az energiaszint bár fogyóban van, a teendők nem húzzák be a féket, érdemes tehát élesnek maradni és figyelni, miközben hívogat a kényelmes fotel.