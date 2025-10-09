1 órája
Durva, amit a Tarot mutat: ennek a két Veszprém megyében élő csillagjegynek összeomlik az anyagi helyzete
A Veszprém megyében élő csillagjegyeknek vetett kártyát a Tarot-szakértő. Durva anyagai összeomlás, káosz, rossz idők várnak erre a két csillagjegyre ebben a hónapban! Ketten viszont örülhetnek a változásoknak. Mondjuk, hogy alakul az októberi horoszkópod!
Bertók Richárd Tarot-szakértőt sokan keresik fel a térségünkből. A hozzá fordulók leginkább párkapcsolati kérdésekkel keresik fel, de olyan ügyfele is volt, akinek elhunyt szerette üzent a Tarot-kártyákon keresztül. Most a Veszprém vármegyében élő csillagjegyeknek jósolt Kazanlár Tarot-kártyákkal. Az októberi horoszkóp szerint két csillagjegynek anyagi veszteséggel, káosszal kell szembenéznie, de két csillagjegy anyagi biztonsága megszilárdul és arathat.
Októberi horoszkóp a Veszprém megyében élőknek
Bak: Az októberi hónapban a látszólag áthidalhatatlan anyagi nehézségeket is nemsokára szinte csodával határos módon elhárítod, leküzdöd a problémákat, de ehhez minden erődre szükség lesz.
Vízöntő: A vízöntők örülhetnek, hisz a befektetésük, takarékoskodásuk októberben meghozza a hozzá fűzött reményeket. A munkahelyen elismerésre és jutalmazásra számíthatnak. Anyagi helyzetükben a béke uralkodik.
Halak: Az anyagi állapotok megváltoznak, és új utakra lépnek. Pénzügyi dolgaikat most teljesen más alapokra fektetik egy sokat ígérő jövő reményében. Új életszakasz kezdődik. Kövesd a jeleket!
Változás és sikerek: lehet, hogy ez vár rád?
Kos: Októberben ígéretes változás vár. Remények, melyek rejtett erők és energiák bevetésének köszönhetően valóra válnak. Gyümölcsöző együttműködés lehetősége, egy utazás vagy út, melynek kedvező végkimenetele lehet.
Bika: A múltbéli és jelenlegi fáradozásaid gyümölcsöt hoznak, amit hamarosan élvezhetsz. Szorgoskodj tovább, és ha elfáradnál, jusson eszedbe: nemsokára arathatsz!
Ikrek: Pénzügyekben szigorú vagy, már-már fösvény. Októberben ez a tulajdonságod áttörést hoz. Sikereket fogsz elérni egy feladat vagy munka elvégzésében. Fontos, hogy néha megállj és élvezd, amit megteremtettél!
Szerencse és lehetőségek
Rák: A financiális ügyeid ebben a hónapban stabilak és békések maradnak. Élvezd ezt a hónapot, de vigyázz, mert valami vagy valaki a háttérből vár, hogy a békédre törjön!
Oroszlán: Még éppen csak október elején járunk, de neked már kész pénzügyi terveid vannak a hónapra. Sajnos terveidbe közbeszólnak, és nem biztos, hogy számodra tetsző helyre kell raknod a féltve őrzött pénzed.
Szűz: Az őszi hónapban nagyon fontos, hogy alaposan mérlegelj! Ne kövesd vakon mások tanácsát. Figyelj a pénzügyeidre. Egy szerencsés és jövedelmező lehetőség vár rád, csak fel kell ismerned.
Problémák, anyagi veszteség:
Mérleg: Folyton keresed vagy generálod a problémákat. Ezek rengeteg energiát és pénzt visznek el tőled. Állj meg egy pillanatra, és fontold meg jobban döntéseid! Ne szúrkálódj és ne provokálj másokat, mert ez októberben is fájdalmas összegekbe kerülhet!
Skorpió: Az őszi falevelekkel a szeretett anyagi biztonságod is a földre hullhat. Kompromisszumokat kell kötnöd a biztonság érdekében. Kezeld diplomatikusan az üzleti életed, és hanyagold a harcias megoldásokat!
Nyilas: Nagyon jó ötleteid vannak, amiket most megjutalmaznak. Pénzügyeid kiegyensúlyozottá válnak, és megpihenhetsz. Ne légy rest magad is megajándékozni egy utazással vagy kirándulással, hisz megérdemled!
Összegezve:
- a Veszprém megyében élő Mérlegeknek és Skorpióknak nagyon figyelniük kell, hogy az anyagi körülmények ne rosszabbodjanak
- Megfontoltsággal, jó tervezéssel és higadt hozzállással el tudják kerülni a káoszt.
- Ez a Mérlegek számára kissé könnyebb, kiegyensúlyozott természetük segíti őket az egyensúly megteremtésében,
- a Skorpiók azonban nagyobb energiabefektetéssel érhetik el ugyanezt, hiszen impulzív, gyorsan reagáló természetük hirtelen, átgondolatlan döntésekre sarkallhatják őket.
- A Bikák, és a Vízöntők egyértemű nyertesei az októbernek: korábbi, okos döntéseiknek köszönhetően már ebben a hónapban élvezhetik a jól végzett munka gyümöcsét.
Az októberi kínai horoszkópot itt olvashatod. Szerelmi horoszkópot pedig itt találsz.