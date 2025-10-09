Durva, amit a Tarot mutat: ennek a két Veszprém megyében élő csillagjegynek összeomlik az anyagi helyzete

Bertók Richárd Tarot-szakértőt sokan keresik fel a térségünkből. A hozzá fordulók leginkább párkapcsolati kérdésekkel keresik fel, de olyan ügyfele is volt, akinek elhunyt szerette üzent a Tarot-kártyákon keresztül. Most a Veszprém vármegyében élő csillagjegyeknek jósolt Kazanlár Tarot-kártyákkal. Az októberi horoszkóp szerint két csillagjegynek anyagi veszteséggel, káosszal kell szembenéznie, de két csillagjegy anyagi biztonsága megszilárdul és arathat.

Októberi horoszkóp: két csaillagjegyre anyagi veszteség vár

Fotó: Bertók Richárd

Októberi horoszkóp a Veszprém megyében élőknek

Bak: Az októberi hónapban a látszólag áthidalhatatlan anyagi nehézségeket is nemsokára szinte csodával határos módon elhárítod, leküzdöd a problémákat, de ehhez minden erődre szükség lesz.

Vízöntő: A vízöntők örülhetnek, hisz a befektetésük, takarékoskodásuk októberben meghozza a hozzá fűzött reményeket. A munkahelyen elismerésre és jutalmazásra számíthatnak. Anyagi helyzetükben a béke uralkodik.

Halak: Az anyagi állapotok megváltoznak, és új utakra lépnek. Pénzügyi dolgaikat most teljesen más alapokra fektetik egy sokat ígérő jövő reményében. Új életszakasz kezdődik. Kövesd a jeleket!

Változás és sikerek: lehet, hogy ez vár rád?

Kos: Októberben ígéretes változás vár. Remények, melyek rejtett erők és energiák bevetésének köszönhetően valóra válnak. Gyümölcsöző együttműködés lehetősége, egy utazás vagy út, melynek kedvező végkimenetele lehet.

Bika: A múltbéli és jelenlegi fáradozásaid gyümölcsöt hoznak, amit hamarosan élvezhetsz. Szorgoskodj tovább, és ha elfáradnál, jusson eszedbe: nemsokára arathatsz!

Ikrek: Pénzügyekben szigorú vagy, már-már fösvény. Októberben ez a tulajdonságod áttörést hoz. Sikereket fogsz elérni egy feladat vagy munka elvégzésében. Fontos, hogy néha megállj és élvezd, amit megteremtettél!

Kirakta a jós a Tarot: ez vár a Veszprém megyeiekre

Fotó: Bertók Richárd

Szerencse és lehetőségek

Rák: A financiális ügyeid ebben a hónapban stabilak és békések maradnak. Élvezd ezt a hónapot, de vigyázz, mert valami vagy valaki a háttérből vár, hogy a békédre törjön!

Oroszlán: Még éppen csak október elején járunk, de neked már kész pénzügyi terveid vannak a hónapra. Sajnos terveidbe közbeszólnak, és nem biztos, hogy számodra tetsző helyre kell raknod a féltve őrzött pénzed.