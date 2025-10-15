Hol itt a csapda? Mindössze 12 millióért eladó egy lakás Ajkán

Az ajkai Csingervölgy csendes, zöldövezeti részén kínálnak eladásra egy különösen kedvező árú, 46 négyzetméteres, 1+1 fél szobás társasházi lakást. Az olcsó eladó lakás ára mindössze 12 millió forint, ami Ajka ingatlanpiacán szinte páratlanul alacsonynak számít.

Olcsó eladó lakás: Ajka csendes, zöldövezeti részén most mindössze 12 millió forintért kínálnak eladásra egy lakást

Fotó: ingatlan.com

Olcsó eladó lakás Ajkán

A lakótelep Ajka központjától pár percnyire helyezkedik el, az erdő szélén, így a környék csendes, nyugodt, és a házakat körülölelő zöld övezet kellemes hangulatot teremt. A lakás fűtéséről cserépkályha gondoskodik, amely nemcsak hangulatos, de gazdaságos megoldást is jelent a téli hónapokra. A konyha természetes fényt kap az ötletes ablakmegoldásnak köszönhetően, a félszoba felől érkező napsugarak beragyogják a helyiséget. A fa nyílászárók redőnnyel felszereltek, a fürdőszobán belül a WC külön helyiségben található és szellőztethető, ami növeli a komfortérzetet.

Fotó: ingatlan.com

A lakáshoz tartozik továbbá egy önálló garázs, padlásrész és pince is, így a tárolás sem jelent gondot. Az épület előtt buszmegálló található, így a közlekedés autóval és tömegközlekedéssel egyaránt kényelmes.

Ajka a Balaton és Veszprém közelsége, valamint a folyamatosan fejlődő ipari park révén stabil munkaerőpiaci lehetőségekkel rendelkezik. A városban bölcsődétől az egyetemi kampuszig mindenféle oktatási és nevelési intézmény elérhető, a szabadidőt pedig mozi, gyorséttermek, szabadtéri programok és kulturális események színesítik.

Az alacsony fenntartási költség és a jó elhelyezkedés miatt az ingatlan ideális választás lehet egyedülálló lakónak, külföldön dolgozó tulajdonosnak, vagy bérbeadásra. A 12 millió forintos ár és a 46 négyzetméteres, praktikus elrendezésű lakás kombinációja ritka párosítás Ajkán, így komoly érdeklődésre számíthat az ingatlanpiacon.