Közlekedés

2 órája

Így néz ki Németország legritkább közúti táblája

Németország autópályáin különleges táblákat lehet látni. Ezek a jelzések az önvezető járművek tesztelését szolgálják, biztonságos környezetet biztosítva a fejlesztéshez.

Veol.hu

Száz autóból talán száz sofőr elbizonytalanodna, ha az autópálya mentén szokatlan táblát pillantana meg. Pedig nincs miért aggódni: a jelzés az önvezető járművek számára készült, nem jelent korlátozást, és hivatalosan nem minősül közúti jelzésnek. Németországban mindössze 13 példány létezik belőle, és hivatalos neve: „Digitális közúti tesztpályát jelölő tábla”

Német autópályán ritka tábla jelzi az önvezető járművek tesztelésének szakaszait
Német autópályán ritka tábla jelzi az önvezető járművek tesztelésének szakaszait
Fotó: KRESZváltozás facebook

Önvezető járműveket jelző tábla

A különleges táblákat Münchentől északra, az A9-es és az A93-as autópályán helyezték el, a Holledau csomópont környékén, nagyjából 2,5 kilométerenként. Ezeken a szakaszokon nem a hétköznapi közlekedést, hanem az önvezető autók valós körülmények közötti tesztelését szolgálják. A Digitális Közúti Tesztpálya program 2015-ben indult, célja, hogy elősegítse az automatizált, hálózatba kapcsolt járművek fejlesztését, miközben a közlekedést is biztonságosabbá teszi.

A táblák kihelyezése azonban nem csupán látványosság: a jelzések nélkülözhetetlen segítséget nyújtanak az önvezető járműveknek, különösen ott, ahol a hagyományos útfestés vagy a szenzorok pontossága nem elegendő. A hossz- és keresztirányban elhelyezett táblák lehetővé teszik, hogy az autók mindig pontosan érzékeljék helyzetüket, miközben különféle innovatív rendszereket is kipróbálnak, például a járművek közötti kommunikációt vagy a jármű–infrastruktúra valós idejű adatcseréjét.

Egy átlagos sofőrnek tehát nincs teendője: csupán érdemes tudni, hogy ezeken a szakaszokon automatizált járművek is közlekedhetnek. A táblák nem jelentenek sebességkorlátozást vagy megállási kötelezettséget, egyszerűen csak a jövő közlekedésének tesztpályáit jelzik. Így ezek a digitális jelzések apró, ám annál fontosabb részét képezik annak a folyamatnak, amelynek célja, hogy az önvezető autók egyre biztonságosabbak és megbízhatóbbak legyenek a mindennapi forgalomban.

A Németországban ritkán látható táblák tehát nem a sofőrök figyelmét vonják el, hanem a technológia fejlődését szolgálják: biztosítják, hogy a jövő járművei pontosan tudják, hol haladnak, és hogyan működjenek a környezetükben. A program komoly mérföldkő a digitális közlekedés fejlődésében, és izgalmas bepillantást enged abba, hogyan készülnek a gyártók a teljesen automatizált utak világára.

 

