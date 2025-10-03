Adókedvezmény háromgyermekes anyáknak: percek alatt intézhető az ONYA-val

A NAV honlapján elérhető anyák kedvezménye aloldal segít az édesanyáknak eligazodni a folyamatban. Innen az adóelőleg-nyilatkozat letölthető, amelyet a munkáltatónál kell leadni, vagy az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson, az ONYA-n keresztül is benyújtható. Az ONYA használata különösen kényelmes: a NAV-nál meglévő adatok automatikusan betöltődnek, az édesanyának semmit sem kell nyomtatnia vagy aláírnia, az adatokat a rendszer automatikusan továbbítja a munkáltatónak. Az online ügyintézéshez DÁP vagy Ügyfélkapu+ azonosítás szükséges.

ONYA: Egyszerűen érvényesíthető a háromgyermekes adókedvezmény

Annak érdekében, hogy minden érintett időben hozzájusson a kedvezményhez, a NAV tájékoztató levelet küld a munkáltatóknak, amelyben a legfontosabb tudnivalókat összegzik. Azoknak az anyáknak, akik szeretnék, hogy az októberi fizetésük már szja-mentesen érkezzen, mindössze nyilatkozniuk kell, és a kedvezmény automatikusan érvényesül.

ONYA: így igényelhetik a háromgyermekes anyák a kedvezményt

Fontos tudni, hogy a adókedvezmény soha nem vész el, még akkor sem, ha valaki most nem nyilatkozik. Ebben az esetben a jogosultság a 2026-os szja-bevallásban érvényesíthető. Az édesanyák tehát nyugodtan választhatják a kényelmes online ügyintézést, vagy a hagyományos papíralapú nyilatkozatot, a kedvezmény mindig biztosított számukra.

A háromgyermekes anyák adókedvezménye jelentős anyagi könnyebbséget jelent a családok számára, és a NAV új, áttekinthető online rendszere még egyszerűbbé teszi az igénylést, hogy minden érintett gyorsan, biztonságosan és stresszmentesen intézhesse az ügyet.

Lapunknak egy három gyermekes gyulafirátóti édesanya is nyilatkozott a nekik járó adókedvezményről:

„Nyilván remek lehetőség ez a családoknak, mi azt érezzük a legnagyobb előnynek, hogy az adómentesség egy olyan plusz bevételi forrást jelent, amellyel előre és stabilan lehet gazdálkodni. A kedvezmény mértéke és annak értéke persze függ az érintettek anyagi helyzetétől, a bérek nagyságától, de a különböző családtámogatási programokat összekombinálva olyan lehetőségek adódnak, amelyek mindenképpen jelentősek a családok helyzeteit tekintve. Mi elsősorban takarékoskodásra használjuk a plusz bevételi forrást."