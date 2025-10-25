Óraátállítás 2025 őszén – Erre kell tekerni az órát

Az óraátállítás célja eredetileg az volt, hogy jobban kihasználjuk a természetes nappali fényt, ezáltal energiát takarítsunk meg. Bár ma már az energiatakarékossági hatása vitatott, a rendszer továbbra is érvényben van Magyarországon és az Európai Unióban, így az óraátállítás 2025 őszén sem marad el.

Az óraátállítás 2025 őszén is aktuális: október 26-án éjjel 3 órakor kell 60 perccel visszatekerni a hagyományos órákat

Fotó: Napló

Óraátállítás 2025 őszén: ma éjjel eggyel több órát alhatunk

A múlt század eleji próbálkozások után Magyarországon az óraátállítást először 1954-ben vezették be ideiglenesen, majd több megszakítás után 1980 óta alkalmazzuk folyamatosan. Azóta minden tavasszal előre-, ősszel pedig visszaállítjuk az órákat. A nyári időszámítás március utolsó vasárnapján kezdődik, a téli pedig október utolsó vasárnapján.

Az óraátállítás 2025-ben is sok vitát kavart: egyesek szerint megzavarja a biológiai ritmust és felesleges a modern energiarendszerek mellett, míg mások a hosszabb világos esték előnyeit hangsúlyozzák. Az Európai Unió már korábban döntött arról, hogy megszüntetné a kötelező óraátállítást, de a tagállamok eddig nem jutottak közös nevezőre abban, ki maradjon a nyári, illetve ki a téli időszámításnál.

Az biztos, hogy az elmúlt évtizedekben sokat változtak az energiafelhasználási szokások, így a világításhoz használt villamos energia mennyisége elenyésző a háztartási gépek és a légkondicionáló berendezések energiaigényéhez képest, így ezen a fronton nem jár jelentős megtakarítással a téli-nyári időszámítás és az óraátállítás.

Amíg ez nem változik, az óraátállítás továbbra is érvényben lesz, így most szombatról vasárnapra virradóra egy órával tovább alhatunk, de hamarabb sötétedik majd. A változás sokak számára jelzi a hidegebb, rövidebb napok közeledtét és a hamarosan beköszöntő telet.

Az óraátállítás 2025 őszén október 26-án, vasárnap hajnalban lesz. Ekkor hajnali 3 órakor az órákat vissza kell állítani 2 órára, ezzel hivatalosan megkezdődik a téli időszámítás.

A legtöbb modern mobiltelefon automatikusan átállítja az időt az óraátállításkor, ha csatlakozik az internethez, és az automatikus időbeállítás funkció be van kapcsolva – az ilyen készülékek esetén nincs semmi teendő. A régebbi vagy funkció nélküli készülékeknél, mint például a nyomógombos telefonok, manuálisan kell módosítani az időt.