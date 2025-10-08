Hamarosan vissza kell állítani az órát – Ne felejtsd el!

október 8., szerda

Október 26-án, vasárnap hajnalban egy órával vissza kell állítani az órákat. Érdemes észben tartani, hogy ne érjen meglepetés!

Balogh Rebeka

Szeptemberi cikkünkben megírtuk: az előző években az óraátállítás október utolsó vasárnapjára esett: 2024-ben október 27-én, 2023-ban október 29-én, 2022-ben pedig október 30-án volt esedékes. Ezúttal némileg korábban, de ugyanúgy október utolsó vasárnapján kell egy órával visszaállítani az órákat.

Óraátállítás 2025: október 26-án, vasárnap hajnalban vissza kell állítani az órákat
Forrás: pexels.hu

Óraátállítás 2025: október 26-án hajnalban vissza kell állítani az órákat

Az órákat 2025. október 26-án, vasárnap hajnalban 3 órakor állítjuk vissza 2 órára, ezzel kezdődik a téli időszámítás. Ne feledkezzünk meg a háztartási eszközeinkről sem, mint például a mikrohullámú sütőről, az elektromos tűzhelyről. Az okostelefonokat és a korszerűbb technikai eszközöket nem szükséges átállítani, mert ezek saját maguk igazodnak a téli időszámításhoz, de reggel, ébredés után egy gyors ellenőrzés nem árt.

Az átállítás hatással van az alvásritmusra, a koncentrációra és a közlekedésbiztonságra is, ezért a szakértők ezeket javasolják:

  • ellenőrizni az analóg és digitális órákat,
  • megfelelően időzíteni az alvást a hétvégére és a következő napokra,
  • figyelni a közlekedésre és a napi rutinra.

Hatások a mindennapokra

Az óraátállítás következtében a szervezetnek alkalmazkodnia kell a változáshoz, ezért előfordulhat fáradtság, koncentrációcsökkenés. Az alvás és a pihenés tudatos szervezésével ezek a hatások minimalizálhatók. Érdemes minden órát és készüléket ellenőrizni, hogy pontosan mutassák az időt.

 

