44 perce
A horrorisztikus őrlőmű vonzza a külföldi filmeseket (+ galéria)
Az állomás egykor a Mátravasút harmadik legnagyobb megállóhelye volt. 1979. március 13-áig a vasút szállította az itt összezúzott követ Gyöngyösre, ezt követően a fuvarozás közúton történt, majd teljesen megszűnt. A 2000-es évekre az állomás vágányhálózatát felszámolták, mára csupán az átmenő fővágány maradt meg. 2014-től a vonatok nem állnak meg.
Az Őrlőmű Gyöngyössolymos községhez tartozik, és egykor a közeli kőbányák őrlőüzemeként működött. A hegyoldalakban fekvő bányákból a kitermelt követ drótkötélpályán, csillékben szállították ide feldolgozásra. Az egykor pezsgő ipari létesítmény ma már teljesen elhagyatott, de épületei még mindig állnak.
Őrlőmű az enyészet útján
Az építés pontos ideje nem ismert, ám feltételezhetően az 1930-as években létesült. Fő feladata a mellette található bányából drótkötélpályán idehozott kőanyag zúzása volt. Később a Felső-Mátrában, az úgynevezett Újbányában kitermelt kő is ide került feldolgozásra. Az aprított követ innen Gyöngyösre szállították: 1979-ig vasúton, majd közúton. A rendszerváltást követően, sok más bányához hasonlóan, az üzem működése megszűnt, az épületeket elhagyták. Napjainkra az épületegyüttes romos állapotban maradt fenn, de fő szerkezetei még ma is jól kivehetők.
A horrorisztikus őrlőmű vonzza a külföldi filmeseketFotók: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook
Az őrlőmű területe több film forgatási helyszínéül is szolgált; ezek közül a legismertebbek a Sobri (2002) és a Csapatleépítés (2006) című alkotások.
