A horrorisztikus őrlőmű vonzza a külföldi filmeseket (+ galéria)

Az Őrlőmű Gyöngyössolymos községhez tartozik, és egykor a közeli kőbányák őrlőüzemeként működött. A hegyoldalakban fekvő bányákból a kitermelt követ drótkötélpályán, csillékben szállították ide feldolgozásra. Az egykor pezsgő ipari létesítmény ma már teljesen elhagyatott, de épületei még mindig állnak.

A rendszerváltást követően az őrlőmű működése megszűnt, az épületeket elhagyták

Őrlőmű az enyészet útján

Az építés pontos ideje nem ismert, ám feltételezhetően az 1930-as években létesült. Fő feladata a mellette található bányából drótkötélpályán idehozott kőanyag zúzása volt. Később a Felső-Mátrában, az úgynevezett Újbányában kitermelt kő is ide került feldolgozásra. Az aprított követ innen Gyöngyösre szállították: 1979-ig vasúton, majd közúton. A rendszerváltást követően, sok más bányához hasonlóan, az üzem működése megszűnt, az épületeket elhagyták. Napjainkra az épületegyüttes romos állapotban maradt fenn, de fő szerkezetei még ma is jól kivehetők.