Urbex

39 perce

A horrorisztikus őrlőmű vonzza a külföldi filmeseket (+ galéria)

Címkék#Őrlőmű#bánya#drótkötélpálya

Az állomás egykor a Mátravasút harmadik legnagyobb megállóhelye volt. 1979. március 13-áig a vasút szállította az itt összezúzott követ Gyöngyösre, ezt követően a fuvarozás közúton történt, majd teljesen megszűnt. A 2000-es évekre az állomás vágányhálózatát felszámolták, mára csupán az átmenő fővágány maradt meg. 2014-től a vonatok nem állnak meg.

Szilas Lilla

Az Őrlőmű Gyöngyössolymos községhez tartozik, és egykor a közeli kőbányák őrlőüzemeként működött. A hegyoldalakban fekvő bányákból a kitermelt követ drótkötélpályán, csillékben szállították ide feldolgozásra. Az egykor pezsgő ipari létesítmény ma már teljesen elhagyatott, de épületei még mindig állnak.

A rendszerváltást követően, az őrlőmű működése megszűnt, az épületeket elhagyták
Fotó: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Őrlőmű az enyészet útján 

Az építés pontos ideje nem ismert, ám feltételezhetően az 1930-as években létesült. Fő feladata a mellette található bányából drótkötélpályán idehozott kőanyag zúzása volt. Később a Felső-Mátrában, az úgynevezett Újbányában kitermelt kő is ide került feldolgozásra. Az aprított követ innen Gyöngyösre szállították: 1979-ig vasúton, majd közúton. A rendszerváltást követően, sok más bányához hasonlóan, az üzem működése megszűnt, az épületeket elhagyták. Napjainkra az épületegyüttes romos állapotban maradt fenn, de fő szerkezetei még ma is jól kivehetők.

A horrorisztikus őrlőmű vonzza a külföldi filmeseket

Fotók: Magyarország elhagyottan – BCO urbex/Facebook

Az őrlőmű területe több film forgatási helyszínéül is szolgált; ezek közül a legismertebbek a Sobri (2002) és a Csapatleépítés (2006) című alkotások.

 

 

