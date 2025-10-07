Országszerte népszerűsítik a csillagászatot

A 280/2800-as Schmidt-Cassegrain tubus beszerzésével a fejlesztésnek ez a szakasza lezárult. Eddig egy 150-es apokromatikus távcső, egy Heliostar naptávcső, valamint egy Newton rendszerű 400/1800-as Dobson távcső biztosította a megfigyelések és az asztrofotózás technikai feltételeit.

Ivanics Ferenc és Békési Zoltán

Fotó: Tisler Anna

A civil szervezet 2023 óta tart minden érdeklődő számára ingyenesen látogatható foglalkozásokat a csékúti városrészben lévő Asztrokertben. A lehetőséggel egyre többen élnek, jártak már náluk táborozó diákok, óvodás és iskolás csoportok, nyugdíjasklubok. Napközben a Nap felszínét tudják vizsgálni a műszerekkel, a napkitörést, a napfoltokat, este és éjszaka pedig a Holdat, annak krátereit, az érdekes csillagászati eseményeket, a távoli galaxisokat, gömbhalmazokat, bolygókat, kettős csillagokat.

Fotó: Tisler Anna

A csillagászok remélik, a közeljövőben egy üstökös kifényesedik annyira, hogy távcsöves észlelést szervezzenek arra. Céljuk, hogy minél többeknek meg tudják mutatni a csillagos égbolt csodáit. A különféle ismeretterjesztő és érzékenyítő programjaikkal járják az országot, ilyen a látássérülteknek készült Tapintható univerzum, a Lego Marsjáró, az űrutazást bemutató felvételek.

Az egyesület következő célja egy előadóterem építése, ahol az év minden napján tudnak előadást tartani.

Békési Zoltán felvétele



