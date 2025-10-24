Őslények a talpunk alatt a Bakonyban

Őslények országa. Így is fogalmazhatunk, persze a természettudósok kövületekről beszélnek, a 15 millió évvel ezelőtti élet lenyomatairól, és egészen közel engednek minket, a gyerekeket is a kutatások legizgalmasabb, gyakorlatias szakaszához. Már nem először hirdetnek a Bakonyban látványásatást, amelyen mi is szitát, kapirgálóeszközt ragadhatunk. Geológusok lehetünk.

Őslények országa? Több is. Igen, a Bakonyban is több olyan terület van, amely a Föld több millió éves történetéről üzen a múltból.

Forrás: Pexels-illusztráció

Őslények országa a Bakonyban

Az őszi szünetben ez olyan élményt ad a diáknak, ami kutatói diplomáig repítheti. Erre is jók az őslények kisebb-nagyobb bakonyi országai. A látványásatás pedig arra jó, hogy megmutatja, hogyan lehet élmény a tanulás. Annak kéne lennie.