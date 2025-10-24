5 órája
Őslények a talpunk alatt a Bakonyban
Nem muszáj őslényfilmekre jegyet venni. Itt a Bakony! Nem kell tanórák illusztrálásához se messzire menni. Itt a talpunk alatt az őslények országa a Bakonyban.
Őslények országa. Így is fogalmazhatunk, persze a természettudósok kövületekről beszélnek, a 15 millió évvel ezelőtti élet lenyomatairól, és egészen közel engednek minket, a gyerekeket is a kutatások legizgalmasabb, gyakorlatias szakaszához. Már nem először hirdetnek a Bakonyban látványásatást, amelyen mi is szitát, kapirgálóeszközt ragadhatunk. Geológusok lehetünk.
Őslények országa a Bakonyban
Az őszi szünetben ez olyan élményt ad a diáknak, ami kutatói diplomáig repítheti. Erre is jók az őslények kisebb-nagyobb bakonyi országai. A látványásatás pedig arra jó, hogy megmutatja, hogyan lehet élmény a tanulás. Annak kéne lennie.
Rémisztgetés szellemfokon – A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendíszek fotóit várjuk (képgaléria)Rémisszenek meg, nyűgözzenek le minket!
Falba rejtett százéves üzenetet találtak a Balatonnál, mutatjuk az időkapszulátÜzenet a palackban, üzenet a múltból.