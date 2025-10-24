Megint őslényeket kereshetünk a bakonyi kutatókkal, mutatjuk a részleteket

Egy igazán izgalmas programon szeretne részt venni az őszi szünetben? Most van erre lehetőség, ugyanis a Bakonyban is több helyen az őslények országa rejlik a föld alatt. A terepmunka során pedig legalább annyit tanulhatunk, mint az iskolában.

Őslények országa a Bakonyban? Bizony 15 millió éves tengeri ősmaradványokat rejt a föld Veszprém vármegyében is.

Forrás: Pexels-illusztráció

Legyél te is geológus! – ezzel a címmel hirdeti a Bakonyi Természettudományi Múzeum a programját. Október 27-én és 28-án, hétfőn és kedden 10 és 14 óra között Várpalotán 15 millió éves ősmaradványokat gyűjthetünk a kutatókkal együtt. Méghozzá az egykori Paratethys-tenger partján. De nem kell messzire menni, a találkozó a Faller és a Berzsenyi út kereszteződésénél lesz.

Látványásatás

Az ásatás egyben egy látványfeltárás, ezért csatlakozhatunk hozzá. Jó, ha viszünk magunkkal kapirgáló eszközt és az is fontos, hogy legyen nálunk szita. Részt vehetünk ugyanis a munkában és megnézhetjük, milyen bakonyi ősmaradványok, kövületek kerültek elő a közelből, a várpalotai utcákból.

Rossz idő esetén a program elmarad.