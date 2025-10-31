október 31., péntek

1 órája

Hintába ültették az őszt – Egymásra licitálnak a Veszprém vármegyei falvak a humoros dekorálásban (képgaléria)

Veszprém, Balaton-felvidéken, kültér, Bakonyban, ősz, dekoráció, falu

Az ősztündér újból elfoglalta méltó trónját a Bakonyban és a Balaton-felvidéken szüreti mulatság utáni állapotban kapaszkodnak a bábuk egy híd korlátján. A Veszprém vármegyei falvakban nincs hiány a humorban, az ötletességben, az őszi színeinek alkalmazásában, ha őszi dekoráció kültérre készül.

Rimányi Zita

Humoros őszi díszekben nincs hiány a Bakonyban és a Balatonnál, a Veszprém vármegyei, a bakonyi falvak és a Balaton-felvidéken élők szinte egymásra licitálnak az ötletesség terén, ha őszi dekoráció kültérre készül. Az elmúlt években e téren mintha egy új szokás kezdene formálódni a kistelepüléseken, és az a helyi összefogást erősíti, miközben mosolyt csal az arcokra.

Őszi dekoráció kültérre – Ilyen szép dísz készült a dudari művelődési ház udvarába.
Őszi dekoráció kültérre – Ilyen szép dísz készült a dudari művelődési ház udvarába.
Forrás: dudari önkormányzat

Őszi dekoráció kültérre – Bálák, hordók, tökök a falvakban

Tagyonban ötletesen elhelyezett bábuk kapaszkodnak a hídkorláton. 
Forrás:  Napló

Szüreti humor és az ősztündér

Hasprai Laura, a Bakonyszücsi Hölgyek Klubja elnöke küldte el a klub idei szüreti dekorációit. Idén is a település főbb részeit díszítették fel, így a faluba bevezető úton, a főúton és a falu központjában is helyet kaptak a díszes elemek, amelyek a község összefogásának eredményeként, közös erőfeszítéssel és lelkesedéssel készültek.

Bakonyszücsön több helyre is kerültek szüreti díszek, évek óta a helyi hölgyek és párjaik, más helybeliek összefogásával készülnek az alkotások.
Forrás: Bakonyszücsi Hölgyek Klubja
  • A faluba érkezve elsőként egy tábla üdvözli a látogatókat, amelyre humoros szüreti versike került. 
  • A további őszre emlékeztető elemek: bálák, kukoricák, tökök, öntözőkanna.
  • A többi díszítést is a természet adta elemek inspirálták: bálák, tökök, kocsikerék, létra és demizson és az ősz színeit bemutató kiegészítők.
  • A település központjában is helyet kaptak díszek, a buszfordulóban, a megállónál, a művelődési ház és az önkormányzati hivatal közelében. 
  • A település ősztündére idén is elfoglalta méltó trónját. Haja, ruhája, szoknyája az őszt megtestesítő természetes elemekből, pampafűből és galagonyából készült.
  • Láthatunk feldíszített hintát is kislányfigurával.
Hintába ültették az őszt Bakonyszücsön.
Forrás: Bakonyszücsi Hölgyek Klubja

Küldjön képeket!

Kérjük olvasóinkat, hogy ha látnak ötletes őszi faludíszeket, akkor küldjenek róla fotókat. Akár a kültéri dekorációk készítőitől, az önkormányzatoktól is várjuk a képeket a [email protected] postafiókba.

Rémisztgetés szellemfokon – A legcsinosabb és a legötletesebb halloweendíszek fotóit várjuk

Mindenszentek közeledtével még a narancssárga korallvirágot is ünnepi dísznek adják el a barkácsáruházban. A halloweeni dekorációk sorának se vége, se hossza, ám mi azokra vagyunk kíváncsiak, amelyeket készen vett vagy házilag készített elemekből olvasóink Veszprém vármegyében állítottak össze.

Várjuk a fotókat! A képeket a [email protected] postafiókba küldhetik el, az e-mailekhez csatolva. A legötletesebbeket együtt jelentetjük meg felületeinken.

Őszi dekorációk a Veszprém vármegyei településeken

Képgalériánk fotóinak forrásai: olvasók, dudari, nagyesztergári önkormányzat, Bakonyszücsi Hölgyek Klubja, Napló.

 

