Hintába ültették az őszt – Egymásra licitálnak a Veszprém vármegyei falvak a humoros dekorálásban (képgaléria)
Az ősztündér újból elfoglalta méltó trónját a Bakonyban és a Balaton-felvidéken szüreti mulatság utáni állapotban kapaszkodnak a bábuk egy híd korlátján. A Veszprém vármegyei falvakban nincs hiány a humorban, az ötletességben, az őszi színeinek alkalmazásában, ha őszi dekoráció kültérre készül.
Humoros őszi díszekben nincs hiány a Bakonyban és a Balatonnál, a Veszprém vármegyei, a bakonyi falvak és a Balaton-felvidéken élők szinte egymásra licitálnak az ötletesség terén, ha őszi dekoráció kültérre készül. Az elmúlt években e téren mintha egy új szokás kezdene formálódni a kistelepüléseken, és az a helyi összefogást erősíti, miközben mosolyt csal az arcokra.
Őszi dekoráció kültérre – Bálák, hordók, tökök a falvakban
- Nagyesztergárról,
- Dudarról
- és Bakonyszücsről kaptunk fotókat az őszi díszekről,
- és Tagyonban készítettünk fotókat.
Szüreti humor és az ősztündér
Hasprai Laura, a Bakonyszücsi Hölgyek Klubja elnöke küldte el a klub idei szüreti dekorációit. Idén is a település főbb részeit díszítették fel, így a faluba bevezető úton, a főúton és a falu központjában is helyet kaptak a díszes elemek, amelyek a község összefogásának eredményeként, közös erőfeszítéssel és lelkesedéssel készültek.
- A faluba érkezve elsőként egy tábla üdvözli a látogatókat, amelyre humoros szüreti versike került.
- A további őszre emlékeztető elemek: bálák, kukoricák, tökök, öntözőkanna.
- A többi díszítést is a természet adta elemek inspirálták: bálák, tökök, kocsikerék, létra és demizson és az ősz színeit bemutató kiegészítők.
- A település központjában is helyet kaptak díszek, a buszfordulóban, a megállónál, a művelődési ház és az önkormányzati hivatal közelében.
- A település ősztündére idén is elfoglalta méltó trónját. Haja, ruhája, szoknyája az őszt megtestesítő természetes elemekből, pampafűből és galagonyából készült.
- Láthatunk feldíszített hintát is kislányfigurával.
Őszi dekorációk a Veszprém vármegyei településeken
Képgalériánk fotóinak forrásai: olvasók, dudari, nagyesztergári önkormányzat, Bakonyszücsi Hölgyek Klubja, Napló.
