Hintába ültették az őszt – Egymásra licitálnak a Veszprém vármegyei falvak a humoros dekorálásban (képgaléria)

Humoros őszi díszekben nincs hiány a Bakonyban és a Balatonnál, a Veszprém vármegyei, a bakonyi falvak és a Balaton-felvidéken élők szinte egymásra licitálnak az ötletesség terén, ha őszi dekoráció kültérre készül. Az elmúlt években e téren mintha egy új szokás kezdene formálódni a kistelepüléseken, és az a helyi összefogást erősíti, miközben mosolyt csal az arcokra.

Őszi dekoráció kültérre – Ilyen szép dísz készült a dudari művelődési ház udvarába.

Őszi dekoráció kültérre – Bálák, hordók, tökök a falvakban

Nagyesztergárról ,

, Dudarról

és Bakonyszücsről kaptunk fotókat az őszi díszekről,

és Tagyonban készítettünk fotókat.

Tagyonban ötletesen elhelyezett bábuk kapaszkodnak a hídkorláton.

Szüreti humor és az ősztündér

Hasprai Laura, a Bakonyszücsi Hölgyek Klubja elnöke küldte el a klub idei szüreti dekorációit. Idén is a település főbb részeit díszítették fel, így a faluba bevezető úton, a főúton és a falu központjában is helyet kaptak a díszes elemek, amelyek a község összefogásának eredményeként, közös erőfeszítéssel és lelkesedéssel készültek.

Bakonyszücsön több helyre is kerültek szüreti díszek, évek óta a helyi hölgyek és párjaik, más helybeliek összefogásával készülnek az alkotások.

A faluba érkezve elsőként egy tábla üdvözli a látogatókat, amelyre humoros szüreti versike került.

A további őszre emlékeztető elemek: bálák, kukoricák, tökök, öntözőkanna.

A többi díszítést is a természet adta elemek inspirálták: bálák, tökök, kocsikerék, létra és demizson és az ősz színeit bemutató kiegészítők.

A település központjában is helyet kaptak díszek, a buszfordulóban, a megállónál, a művelődési ház és az önkormányzati hivatal közelében.

A település ősztündére idén is elfoglalta méltó trónját. Haja, ruhája, szoknyája az őszt megtestesítő természetes elemekből, pampafűből és galagonyából készült.

Láthatunk feldíszített hintát is kislányfigurával.

Hintába ültették az őszt Bakonyszücsön.

