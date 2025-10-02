Így lehet ledönthetetlen, ezek az őszi immunerősítők minden betegséget offolnak (+ videó)

A helyi, falusi praktikákról Fehér Ibolyát kérdeztük meg, aki elmondta, hogy a csalántea, hársfatea, bodzatea vagy a csipkebogyótea szerves részét képezhetik a mindennapi rutinunknak. Az őszi immunerősítő kúra részeként a diótea különösen fontos, mert sok vitamint tartalmaz, ami segít az immunrendszer erősítésében és a szervezet jobb ellenálló képességében a hidegebb hónapokban.

Őszi immunerősítő: a csipkebogyótea természetes C-vitamin-forrás

Fotó: pexels

Őszi immunerősítő kúra otthoni praktikákkal

Fehér Ibolya elmondta, hogy ilyenkor különösen hasznos a diótea: 2 dl vízben kell lefőzni, 13–15 percet várni, majd meginni. A csalántea szintén jó kiegészítés a napi rutinban. A fekete retek, a savanyú káposzta – főleg nyersen –, valamint sok friss zöldség, például cékla, szintén hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez.

A fokhagymát reggelente citrommal együtt shot formájában fogyasztja, ami szerinte nagyon jót tesz a védekezőrendszernek. Emellett a dió, mandula, tökmag és gyümölcsök a cink pótlására, a spenót, a cékla és a hüvelyesek pedig a vas bevitelére szolgálnak.

A magnéziumot magvakból, dióból, mandulából és teljes kiőrlésű gabonákból fedezi, így a szervezet természetesen kapja meg a napi szükségletet. A káliumot banánból, paradicsomból és krumpliból, a kalciumot pedig tejből és tejtermékekből biztosítja. Gabonafélék és zöldségek fogyasztásával a foszfor is könnyen bevihető.

Fontos, hogy mindennap fogyasszunk friss zöldséget és gyümölcsöt, igyunk teát, és mozogjunk a szabadban – mondta Fehér Ibolya. A gyömbér-citrom tea, a fokhagyma, a hagyma és a hársfatea mind hozzájárul az immunrendszer erősítéséhez.