Őszi kirándulás gyerekkel? Veszprém vármegyében mindenki talál élményt, mutatjuk a top 5-öt!

Ha azt hiszed, ősszel elcsendesedik a Balaton, tévedsz: ilyenkor mutatja meg az igazi arcát. A part menti sétányok aranyba borulnak, a tanösvényeken zizegnek a levelek, a várak fölött párába burkolózik a történelem. Nincs hőség, nincs tömeg, csak a család, a természet és az a különleges balatoni csend, amitől minden kirándulás kicsit ünnep is lesz. A legjobb őszi kirándulás gyerekkel az, amikor a természet tanít: levelek, állatok és kövek mesélnek.

A Tagore sétány aranyló fái között sétálva az őszi kirándulás gyerekkel igazi családi élmény, összekapcsolva fotózással

Fotó: csodalatosbalaton.hu

Egy kora őszi kirándulás gyerekkel Balatonfüreden tökéletes hétvégi kikapcsolódás

Balatonfüred ősszel is él: a Tagore sétány ilyenkor aranyba borul, a levelek ropogása pedig tökéletes aláfestése egy nyugodt családi sétának. A Koloska-völgy tanösvény megújult pihenőhelyeivel és rönkpadjaival ideális a gyerekeknek is, akik a közeli vadasparkban őzeket, muflonokat, szarvasokat láthatnak közelről. A Lóczy-barlang a város egyik legizgalmasabb látnivalója: rövid, biztonságos túra, mégis igazi föld alatti kaland. A füredi városrész kávézói és a móló őszi panorámája teszi teljessé a napot – ez az a hely, ahol a család tényleg lelassulhat.