Bakonyi fények, balatoni csend

Őszi kirándulás gyerekkel? Veszprém vármegyében mindenki talál élményt, mutatjuk a top 5-öt!

Amikor elül a nyári nyüzsgés, a Balaton-part és a Bakony tájain a csend és a nyugalom váltja fel a zajos tömeget, és a természet rengeteg felfedeznivalót kínál a kirándulóknak – ez az igazi családi évszak. A természet színt vált, és a hangulat nyugodt, meghitt és inspiráló. Ilyenkor nincs jobb, mint egy őszi kirándulás gyerekkel, amikor várak, tanösvények, állatkert várja az egész családot a természetfotósok egyik kedvenc évszakában. Készüljön velünk, fedezze fel a legjobb helyeket!

Csizi Péter

Ha azt hiszed, ősszel elcsendesedik a Balaton, tévedsz: ilyenkor mutatja meg az igazi arcát. A part menti sétányok aranyba borulnak, a tanösvényeken zizegnek a levelek, a várak fölött párába burkolózik a történelem. Nincs hőség, nincs tömeg, csak a család, a természet és az a különleges balatoni csend, amitől minden kirándulás kicsit ünnep is lesz. A legjobb őszi kirándulás gyerekkel az, amikor a természet tanít: levelek, állatok és kövek mesélnek.

A Tagore sétány aranyló fái között sétálva az őszi kirándulás gyerekkel igazi családi élmény, összekapcsolva fotózással
A Tagore sétány aranyló fái között sétálva az őszi kirándulás gyerekkel igazi családi élmény, összekapcsolva fotózással
Fotó: csodalatosbalaton.hu

Egy kora őszi kirándulás gyerekkel Balatonfüreden tökéletes hétvégi kikapcsolódás

Balatonfüred ősszel is él: a Tagore sétány ilyenkor aranyba borul, a levelek ropogása pedig tökéletes aláfestése egy nyugodt családi sétának. A Koloska-völgy tanösvény megújult pihenőhelyeivel és rönkpadjaival ideális a gyerekeknek is, akik a közeli vadasparkban őzeket, muflonokat, szarvasokat láthatnak közelről. A Lóczy-barlang a város egyik legizgalmasabb látnivalója: rövid, biztonságos túra, mégis igazi föld alatti kaland. A füredi városrész kávézói és a móló őszi panorámája teszi teljessé a napot – ez az a hely, ahol a család tényleg lelassulhat.

A Belső-tó minden pontjáról csodás a panoráma, Tihany várja a kellemes őszi időben is látogatóit
Fotó: tihanyprogramok.hu

Tihany levendula nélkül is illatos élményt kínál

A Tihanyi-félsziget nyáron a levenduláról híres, de ősszel sokkal nyugodtabb, szelídebb arcát mutatja. A Belső-tó tanösvényén rövid, gyerekbarát útvonalon járhatjátok körbe a tópartot, miközben kacsák, gémek és a háttérben a Balaton látványa kísér. A Levendula Ház Látogatóközpontban interaktív kiállítások mutatják be a Tihanyi Tájvédelmi Körzetet, és a legkisebbek is megérthetik, miért különleges ez a félsziget. Aki több kihívásra vágyik, annak a Gejzírmező tanösvény kínál könnyen bejárható, de látványos túrát.

A puha szőrű kisállatok és a lombhullató fák együtt adják az őszi park varázsát az állatkertben
Fotó: Veszprémi Állatkert/Facebook

A Veszprémi Állatkert az erdő színei és az állatok közelsége miatt kedvelt célpont

A Veszprémi Állatkert ősszel talán még szebb, mint nyáron: a dombos park lombkoronái narancsos-vörösbe fordulnak, az erdei kifutók pedig valódi kirándulásérzetet adnak. A gyerekek kedvence az Afrika-szavanna részleg, a kisvonat és a Csodák Udvara, ahol madarakat és hüllőket is testközelből láthatnak. A park egész napos program, és október végéig több hétvégén tematikus Őszi Állatkert Napok is várják a családokat: állatetetések, kézműves-foglalkozások és halloweeni hangulatú esti séták.

A szigligeti vár ősszel is vár: panoráma, legenda és kaland a Balaton fölött
A szigligeti vár ősszel is vár: panoráma, legenda és kaland a Balaton fölött
Fotó: Mediaworks

Szigligeti vár: a Balaton panorámája és múltidézés várja a családokat

A szigligeti vár ősszel sem zárja be kapuit: október végéig mindennap látogatható, és a fentről nyíló kilátás ilyenkor a legdrámaibb – a Balaton kékségét a szőlők aranyló színe öleli körbe. A várban gyakran tartanak történelmi napokat, kézműves vásárokat, interaktív várjátékokat – a gyerekek kardot foghatnak, sisakot próbálhatnak, a szülők pedig a kilátóteraszról gyönyörködhetnek a tanúhegyek látványában. Ősszel a kevesebb turista miatt igazi időutazás: a csendes várudvarban csak a szél mesél a régmúlt csatákról, a vár épületeiben pedig maketteken és tablókon követhetjük végig a történelem fordulatait. 

A Kinizsi-vár udvara ősszel is élményt kínál – könnyű túra, mégis igazi időutazásra hív
Fotó: kinizsivar.hu

Nagyvázsony: középkori hangulat és bakonyi friss levegő egy helyen

A nagyvázsonyi vár a Bakony egyik eldugott gyöngyszeme, ahol a történelem kézzel fogható. A vár 2024-ben felújított kiállítással várja a látogatókat: páncélok, makettek és a Kinizsi-legenda új digitális tárlata. A környék tanösvényei és kerékpárútjai családbarátok, a közelben lévő pálos kolostorrom pedig rövid séta a természetben, csendes pihenőponttal. A faluban ősszel kisebb kézműves vásárok és helyi gasztroprogramok is megjelennek – például a Vázsonyi Ízek Napja, ahol sajtok, mézek, szörpök kóstolhatók.

Az őszi kirándulások legfontosabb szabálya: legyünk felkészültek mindenre – napsütésre, szélre és hirtelen záporokra is. Egy családi túra akkor lesz igazán élmény, ha nem a hiányzó kabát vagy elázott cipő miatt emlékezetes. A top 5 kirándulóhely mellé ajánlott felszerelés a túrákhoz:

  • esőkabát vagy vízlepergető dzseki – az őszi záporok kiszámíthatatlanok
  • kényelmes, zárt túracipő vagy bakancs – a vizes avar és kövek csúsznak
  • sapka, sál, kesztyű – reggel és este gyorsan hűl a levegő
  • napszemüveg és naptej – alacsony, de még mindig erős az őszi nap
  • kézfertőtlenítő, nedves törlőkendő – gyerekes családoknál aranyat ér

Élelem és komfort:

  •  termosz meleg teával vagy kakaóval – nemcsak melenget, de hangulatot is ad
  •  ivóvíz és egészséges rágcsák – gyümölcsszelet, alma, dió, szendvics
  •  kis pléd vagy ülőpárna – pihenőhelyekhez, piknikhez

Extra, ha gyerekkel indultok útnak:

  •  mini játék vagy távcső – a természet megfigyeléséhez
  •  kamera vagy telefon jó akkumulátorral – az őszi fények fotóért kiáltanak
  •  mini elsősegélycsomag – sebtapasz, fertőtlenítő, ragtapasz
  •  zseblámpa vagy fejlámpa – korán sötétedik, a gyerekek imádják a „felfedező fényt”
  • offline térkép vagy letöltött útvonal – a térerő nem mindig garantált

 

